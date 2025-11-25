R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R a c c o n t a r e l a s c l e r o s i m u l t i p l a a t t r a v e r s o l e v o c i d i c h i l a v i v e o g n i g i o r n o . C o n q u e s t o i n t e n t o è n a t o i l v o d c a s t ' M i l l e S t o r i e ' , r e a l i z z a t o d a M e r c k I t a l i a c o n i p a t r o c i n i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a S c l e r o s i M u l t i p l a ( A i s m ) e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i N e u r o l o g i a ( S i n ) . C i n q u e b r e v i v i d e o i n t e r v i s t e d o c u m e n t a r i s t i c h e , d e l l a d u r a t a d i 1 5 m i n u t i , r e a l i z z a t e i n c i n q u e c i t t à i t a l i a n e . P r o t a g o n i s t a d i o g n i p u n t a t a è i l d i a l o g o t r a u n p a z i e n t e e u n n e u r o l o g o . M e n t r e i l p a z i e n t e c o n d i v i d e l a s u a s t o r i a , l e s u e p a u r e , i s u o i o b i e t t i v i , i l n e u r o l o g o o f f r e s p u n t i d i r i f l e s s i o n e b a s a t i s u l l a p r o p r i a s e n s i b i l i t à e d e s p e r i e n z a c l i n i c a . U n v i a g g i o n e l l a q u o t i d i a n i t à d e l l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a , u n d i a l o g o a p e r t o s u t e m i c h e c o i n v o l g o n o l a v i t a d i t u t t i : g e n i t o r i a l i t à , r e l a z i o n i , c a r r i e r a , s t u d i o , s p o r t . I l v o d c a s t s i c o n c l u d e c o n u n ’ u l t i m a s t o r i a d a l t i t o l o : ' V i v e r e c o n l a s c l e r o s i m u l t i p l a ' , a m b i e n t a t a a R o m a , c h e v e d e p r o t a g o n i s t i S a l v a t o r e L i c o e l a p r o f e s s o r e s s a G e r o l a M a r f i a , P r o f e s s o r e A s s o c i a t o d i N e u r o l o g i a p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a . U n d i a l o g o c h e m e t t e a l c e n t r o l ’ i m p o r t a n z a d e i p r o g r e s s i n e l l a r i c e r c a p e r m i g l i o r a r e l a v i t a d e i p a z i e n t i . “ M i l l e S t o r i e c i r i c o r d a c h e l a s c l e r o s i m u l t i p l a n o n è m a i s o l o u n a d i a g n o s i , m a l ’ i n i z i o d i u n p e r c o r s o c h e p u ò e s s e r e c o n d i v i s o e a c c o m p a g n a t o – s p i e g a l a p r o f e s s o r e s s a M a r f i a - . O g g i , g r a z i e a i p r o g r e s s i d e l l a m e d i c i n a , l a s c l e r o s i m u l t i p l a n o n d e f i n i s c e l a v i t a d e l l e p e r s o n e m a n e d i v e n t a u n a p a r t e . N e l l a s c l e r o s i m u l t i p l a p e r ò l a c u r a c o m i n c i a m o l t o p r i m a d e i f a r m a c i , e p a s s a d a l l e p a r o l e c h e a i u t a n o a d a r e u n s i g n i f i c a t o a l l a p a u r a , a c o s t r u i r e c o n s a p e v o l e z z a , a r i t r o v a r e p r o g e t t u a l i t à . ' M i l l e S t o r i e ' h a i l g r a n d e m e r i t o d i d a r e v o c e a q u e s t a d i m e n s i o n e , m o s t r a n d o c h e n o n e s i s t e u n a s t o r i a u g u a l e a l l ’ a l t r a , m a c h e o g n u n a è d e g n a d i e s s e r e a s c o l t a t a e a c c o l t a " . ' M i l l e S t o r i e ' è u n p r o g e t t o c h e p a r l a d i l i b e r t à e r e s i l i e n z a . L a s e r i e m o s t r a c o m e l a s c l e r o s i m u l t i p l a n o n d e b b a n e c e s s a r i a m e n t e r a p p r e s e n t a r e u n o s t a c o l o : c o n i g i u s t i s t r u m e n t i , i n f o r m a z i o n i e s u p p o r t o , è p o s s i b i l e c o n t i n u a r e a s o g n a r e , a c o s t r u i r e , a v i v e r e p i e n a m e n t e . O g n i e p i s o d i o è a m b i e n t a t o i n u n o s p a z i o a p e r t o , s i m b o l o d i m o v i m e n t o e d i r i n a s c i t a , e d i v e n t a u n i n v i t o a r i p e n s a r e l a m a l a t t i a c o m e p a r t e d i u n p e r c o r s o d i v i t a , n o n c o m e u n l i m i t e . C o n ' M i l l e S t o r i e ' , M e r c k è a l f i a n c o d e l l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a e d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a e f a v o r i r e u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a s u l l a p a t o l o g i a . " P e r u n ' a z i e n d a c o m e l a n o s t r a , a v e r e c u r a d e i p a z i e n t i e d e l l e p e r s o n e a l o r o v i c i n e v u o l d i r e r i s p o n d e r e a t u t t i i l o r o b i s o g n i : n o n s o l o q u e l l i t e r a p e u t i c i , m a a n c h e q u e l l i d i e d u c a z i o n e s u l l a s a l u t e " , s p i e g a R a m o n P a l o u d e C o m a s e m a , p r e s i d e n t e e d a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o H e a l t h c a r e d i M e r c k I t a l i a . L a s e r i e v o d c a s t è d i s p o n i b i l e s u l c a n a l e Y o u T u b e d i M e r c k I t a l i a d a l 2 8 o t t o b r e e p e r t u t t o i l m e s e d i n o v e m b r e c o n c a d e n z a s e t t i m a n a l e , a c c o m p a g n a t a d a u n a c a m p a g n a s o c i a l s u l l e p a g i n e I n s t a g r a m e L i n k e d I n d e l l ’ a z i e n d a . “ I l p r o g e t t o ‘ M i l l e S t o r i e ’ r a c c o n t a c i ò c h e A i m s p r o m u o v e d a s e m p r e : l a p o s s i b i l i t à d i a n d a r e o l t r e l a s c l e r o s i m u l t i p l a , i n t e g r a n d o l a i n u n p e r c o r s o d i v i t a p i e n o e s i g n i f i c a t i v o – d i c h i a r a M a r i o A l b e r t o B a t t a g l i a , d i r e t t o r e G e n e r a l e A i s m e p r e s i d e n t e F i s m . Q u e s t o è p o s s i b i l e q u a n d o s i m e t t e a l c e n t r o l a p e r s o n a , r i c o n o s c e n d o n e i l r u o l o a t t i v o n e l p e r c o r s o d i c u r a e n e l l a r i c e r c a ” .