R o m a , 1 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " M i a u g u r o a n c h ' i o c h e i l P a r l a m e n t o E u r o p e o v o t i p e r n o n t o g l i e r e l ' i m m u n i t à a I l a r i a S a l i s , p e r c h é i l s i s t e m a g i u d i z i a r i o e c a r c e r a r i o u n g h e r e s i , s o t t o i l r e g i m e d i O r b a n , n o n g a r a n t i s c o n o a f f a t t o i l r i s p e t t o d i e l e m e n t a r i d i r i t t i , d e l l ' i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a , d e l l o S t a t o d i d i r i t t o " . L o d i c e i l s e n a t o r e W a l t e r V e r i n i , s e g r e t a r i o d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a e c a p o g r u p p o P d i n A n t i m a f i a . " L e g r a v i s s i m e d i c h i a r a z i o n i d e l P o r t a v o c e d e l l o s t e s s o O r b a n l o c o n f e r m a n o . S a r e b b e , i n s o m m a , u n p r o c e s s o s e n z a l e m i n i m e g a r a n z i e p e r l ' i m p u t a t a . C o n d i v i d e r e p o c o o n i e n t e d e l l ' a g i r e p o l i t i c o d i I l a r i a S a l i s , d e l l e s u e p o s i z i o n i n o n p u ò n é d e v e f a r d i m e n t i c a r e a n e s s u n o i l r i s p e t t o d e i p r i n c i p i d e l l a d e m o c r a z i a e d e l l e g a r a n z i e p e r l e p e r s o n e . P e r q u e s t o s p e r o d a v v e r o - e c r e d o - c h e i l P a r l a m e n t o E u r o p e o s a p r à d i f e n d e r l i a n c h e i n q u e s t a o c c a s i o n e " , a g g i u n g e V e r i n i .