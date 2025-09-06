R o m a , 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i S e r g i o M a t t a r e l l a , a n c o r a u n a v o l t a , s o n o d i g r a n d e s p e s s o r e , r e a l i s m o e v i s i o n e . N e l c h i e d e r e c h e l ' E u r o p a - c u l l a d i c i v i l t à d e m o c r a t i c a , d i r i t t i , p a c e - r i t r o v i f i n a l m e n t e i l s u o r u o l o , u n a u n i t à d a v v e r o s o l i d a , i n u n m o n d o c h e e s p l o d e , p a r l a n o n s o l o a g l i i t a l i a n i , m a a l l ' i n t e r o C o n t i n e n t e " . L o d i c e i l s e n a t o r e W a l t e r V e r i n i , m e m b r o d e l l a D i r e z i o n e n a z i o n a l e P d . " L a p a r a t a b e l l i c o - m i l i t a r e d i P e c h i n o , g u i d a t a d a d i t t a t o r i e a u t o c r a t i , h a r a p p r e s e n t a t o p l a s t i c a m e n t e u n a s f i d a p e r i c o l o s a a i v a l o r i d e l l a d e m o c r a z i a l i b e r a l e . A n c h e T r u m p n e g l i U S A s t a l a v o r a n d o o g n i g i o r n o p e r i n d e b o l i r l i , c o l p e n d o p r e s i d i d i c i v i l t à e p e r f i n o , c o n i d a z i , e c o n o m i e d i P a e s i s t o r i c a m e n t e a l l e a t i - p r o s e g u e V e r i n i - . L a s p o r c a g u e r r a d i P u t i n a l l ' U c r a i n a ( e a l l ' E u r o p a ) , i l m a s s a c r o s e n z a f i n e d i G a z a d a p a r t e d i N e t h a n i a u , i l t e r r o r i s m o e i r i c a t t i d i H a m a s , r e n d o n o d r a m m a t i c o i l t e m p o i n c u i v i v i a m o " . " L a s t r a d a d e l l ' E u r o p a u n i t a , i n d i c a t a d a M a t t a r e l l a , u n i t a s u l l a d i f e s a e l a s i c u r e z z a , s u l l e p o l i t i c h e s o c i a l i e d e l l a v o r o , d e l l a c r e s c i t a , d e i d i r i t t i c i v i l i , s u l l e p o l i t i c h e a m b i e n t a l i e d e l l ' i n n o v a z i o n e d i g i t a l e è l a s t r a d a o b b l i g a t a p e r c h é l e d e m o c r a z i e e l a p a c e p o s s a n o t o r n a r e a d e s s e r e l e s t r a d e d e l l ' u m a n i t à " , c o n c l u d e V e r i n i .