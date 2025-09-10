Roma, 10 set. (Adnkronos) - "È importante avere unEuropa più unita e veloce, ma con un governo europeo eletto direttamente dai cittadini", ha dichiarato Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, intervenendo in collegamento da Strasburgo a durante lanalisi del discorso sullo Stato dellUnione 2025 di Ursula von der Leyen, trasmessa da Adnkronos. "Oggi votiamo i parlamentari europei, ma poi è la Presidenza a decidere. Lideale sarebbe un modello confederale, sul modello degli Stati Uniti, con un Parlamento e un Governo europeo eletti dai cittadini", ha aggiunto. Tosi ha poi espresso due perplessità sul Mercosur: "Se non ci sono garanzie chiare sui percorsi produttivi e sui prodotti importati dal Sud America, si rischia di creare una nostra creatura enormemente normata ma poco sostenibile. È fondamentale che anche i prodotti importati siano controllati e rispettino standard chiari". Leuroparlamentare ha inoltre richiamato lattenzione sul tema dellauto elettrica e dellindustria automotive europea: "Bisogna stare attenti a non danneggiare il settore e mantenere una prospettiva economica sostenibile, senza uscire dal mercato e senza favorire indirettamente la Cina".