R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " È i m p o r t a n t e a v e r e u n ’ E u r o p a p i ù u n i t a e v e l o c e , m a c o n u n g o v e r n o e u r o p e o e l e t t o d i r e t t a m e n t e d a i c i t t a d i n i " , h a d i c h i a r a t o F l a v i o T o s i , e u r o p a r l a m e n t a r e d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o i n c o l l e g a m e n t o d a S t r a s b u r g o a d u r a n t e l ’ a n a l i s i d e l d i s c o r s o s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e 2 0 2 5 d i U r s u l a v o n d e r L e y e n , t r a s m e s s a d a A d n k r o n o s . " O g g i v o t i a m o i p a r l a m e n t a r i e u r o p e i , m a p o i è l a P r e s i d e n z a a d e c i d e r e . L ’ i d e a l e s a r e b b e u n m o d e l l o c o n f e d e r a l e , s u l m o d e l l o d e g l i S t a t i U n i t i , c o n u n P a r l a m e n t o e u n G o v e r n o e u r o p e o e l e t t i d a i c i t t a d i n i " , h a a g g i u n t o . T o s i h a p o i e s p r e s s o d u e p e r p l e s s i t à s u l M e r c o s u r : " S e n o n c i s o n o g a r a n z i e c h i a r e s u i p e r c o r s i p r o d u t t i v i e s u i p r o d o t t i i m p o r t a t i d a l S u d A m e r i c a , s i r i s c h i a d i c r e a r e u n a n o s t r a ‘ c r e a t u r a ’ e n o r m e m e n t e n o r m a t a m a p o c o s o s t e n i b i l e . È f o n d a m e n t a l e c h e a n c h e i p r o d o t t i i m p o r t a t i s i a n o c o n t r o l l a t i e r i s p e t t i n o s t a n d a r d c h i a r i " . L ’ e u r o p a r l a m e n t a r e h a i n o l t r e r i c h i a m a t o l ’ a t t e n z i o n e s u l t e m a d e l l ’ a u t o e l e t t r i c a e d e l l ’ i n d u s t r i a a u t o m o t i v e e u r o p e a : " B i s o g n a s t a r e a t t e n t i a n o n d a n n e g g i a r e i l s e t t o r e e m a n t e n e r e u n a p r o s p e t t i v a e c o n o m i c a s o s t e n i b i l e , s e n z a u s c i r e d a l m e r c a t o e s e n z a f a v o r i r e i n d i r e t t a m e n t e l a C i n a " .