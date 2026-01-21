R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i è l ’ e m i s s a r i a d i T r u m p p e r l a d e s t a b i l i z z a z i o n e d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a . T r u m p a l m o m e n t o s t a p r e n d e n d o d a n o i i n o s t r i s o l d i . L o s t a f a c e n d o g r a z i e a u n g o v e r n o c h e h a d e c i s o d i c o m p r a r e i l g a s d a g l i S t a t i U n i t i a c i n q u e v o l t e i l p r e z z o p r e c e d e n t e , e l e m e n t o a l q u a l e s i a g g i u n g e l ’ a c q u i s t o d e l l e a r m i c h e p o i m a n d i a m o a Z e l e n s k y p e r l a g u e r r a " . C o s ì s u L a 7 , a C o f f e e B r e a k , F r a n c e s c o S i l v e s t r i , c a p o g r u p p o M 5 S i n c o m m i s s i o n e E s t e r i d e l l a C a m e r a . " T r u m p h a i n i z i a t o l a s u a P r e s i d e n z a d i c e n d o d i v o l e r a n n e t t e r e i l C a n a d a , p o i v u o l e l a G r o e n l a n d i a e o r a s i è p r a t i c a m e n t e p r o c l a m a t o P r e s i d e n t e d e l V e n e z u e l a . P e r l a p r i m a v o l t a n o i s i a m o a f a v o r e d e i c o n t r o d a z i p e r c h é b i s o g n a a v e r e u n a r e a z i o n e a T r u m p . A l t r i m e n t i , a f o r z a d i e s s e r e s o t t o m e s s i e d i a g i r e c o m e s i n g o l i S t a t i , c i m a s s a c r a . T r a l ’ a l t r o a g g i u n g o c h e i l d i s c o r s o N a t o , d a u n c e r t o p u n t o d i v i s t a , è g i à a n d a t o a f a r f a l l e v i s t o c h e l ’ a r t i c o l o 2 d i c e c h e i P a e s i N a t o d o v r e b b e r o a v e r e u n r a p p o r t o a r m o n i o s o d a u n p u n t o d i v i s t a d e m o c r a t i c o e c o m m e r c i a l e ” .