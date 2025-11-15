R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C i b a t t e r e m o c o n t r o u n a p e s s i m a p r o p o s t a s u l n u o v o b i l a n c i o e u r o p e o , c h e t a g l i a f u o r i i c o m u n i e l e r e g i o n i e n a z i o n a l i z z a i f o n d i s t r u t t u r a l i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n c h i u d e n d o l ' a s s e m b l e a d e g l i a m m i n i s t r a t o r i P d a B o l o g n a . " C h e n o n s i f a c c i a l ' e r r o r e , d o p o i l N e x t g e n e r a t i o n E u d i t o r n a r e a l l e p o l i t i c h e d i a u s t e r i t à . C i b a s t a l a m a n o v r a d i G i o r g i a M e l o n i . I n E u r o p a n o i d o b b i a m o c o n t i n u a r e n e l s o l c o d e g l i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e u r o p e i . L o d o b b i a m o a n c h e a l l a v i s i o n e d i u n g r a n d e p r e s i d e n t e d e l p a r l a m e n t o U e , q u a l e e r a D a v i d S a s s o l i " .