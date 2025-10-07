R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l P a r l a m e n t o e u r o p e o h a t r a s f o r m a t o l ’ i m m u n i t à i n i m p u n i t à . I l v o t o c h e s a l v a I l a r i a S a l i s d a l p r o c e s s o è u n o s c h i a f f o a l l a g i u s t i z i a e a l b u o n s e n s o . L ’ E u r o p a h a p e r s o u n ’ o c c a s i o n e p e r d i f e n d e r e l a c o e r e n z a e l a c r e d i b i l i t à d e l l e s u e i s t i t u z i o n i , a c c e t t a n d o i l f a t t o c h e c h i u n q u e p o s s a e s s e r e c a n d i d a t o s o l o p e r s f u g g i r e a l l a l e g g e e n o n e s s e r e p r o c e s s a t o p e r f a t t i v i o l e n t i c o m m e s s i q u a n d o n o n e r a p a r l a m e n t a r e . A n c o r a u n a v o l t a , l a s i n i s t r a d i m o s t r a c h e l e g a r a n z i e v a l g o n o s o l o q u a n d o f a c o m o d o , p i e g a n d o i p r i n c i p i d i l e g a l i t à a c o n v e n i e n z a p o l i t i c a . O g g i n o n è s t a t a s a l v a t a l a d e m o c r a z i a , m a s o l o u n a c o m p a g n a d i p a r t i t o ” . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i .