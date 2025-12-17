R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ A n c h e o g g i i l P p e h a a p p l i c a t o l a p o l i t i c a d e i d u e f o r n i , v o t a n d o c o n l ’ e s t r e m a d e s t r a s u t e m i i m p o r t a n t i c o m e q u e l l o s u l l ’ i s t i t u z i o n e d i u n e l e n c o d i P a e s i d i o r i g i n e s i c u r i a l i v e l l o d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a d e m o l e n d o i l d i r i t t o d ’ a s i l o e d e g l i s c r e e n i n g a t u t e l a d e l l ’ a m b i e n t e p e r c o n t r a s t a r e l a d e f o r e s t a z i o n e ” . C o s ì M a t t e o R i c c i , e u r o p a r l a m e n t a r e P d . “ U n g o v e r n o e u r o p e o c o n q u e s t o P p e n o n p u ò c o n t i n u a r e c o s ì . L ’ i n i z i o d e l n u o v o a n n o d o v r à e s s e r e u n m o m e n t o d i v e r i f i c a d e g l i a c c o r d i e u r o p e i . L a P r e s i d e n t e , V o n D e r L e y e n , s i f a c c i a s e n t i r e s e c ’ è , n o n s i p o s s o n o c a m b i a r e l e a l l e a n z a u n v o l t a o g n i t r e v o t i s c h i e r a n d o s i c o n l ’ e s t r e m a d e s t r a . I l m a n d a t o d e l l a P r e s i d e n t e è l e g a t o a u n p r o g r a m m a e u r o p e i s t a , n o n s o v r a n i s t a . P e r c u i q u e s t o p r o g r a m m a v a r i s p e t t a t o ” .