Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Anche oggi il Ppe ha applicato la politica dei due forni, votando con lestrema destra su temi importanti come quello sullistituzione di un elenco di Paesi di origine sicuri a livello dellUnione Europea demolendo il diritto dasilo e degli screening a tutela dellambiente per contrastare la deforestazione. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd. Un governo europeo con questo Ppe non può continuare così. Linizio del nuovo anno dovrà essere un momento di verifica degli accordi europei. La Presidente, Von Der Leyen, si faccia sentire se cè, non si possono cambiare le alleanza un volta ogni tre voti schierandosi con lestrema destra. Il mandato della Presidente è legato a un programma europeista, non sovranista. Per cui questo programma va rispettato.