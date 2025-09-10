R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ E u r o p a v e d e c o m b a t t e r e p e r d i f e n d e r e l e n o s t r e l i b e r t à " . L o h a d i c h i a r a t o P i n a P i c i e r n o , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o p e r i l g r u p p o S & D - P d , i n t e r v e n e n d o i n c o l l e g a m e n t o d a S t r a s b u r g o d u r a n t e l ’ a n a l i s i d e l d i s c o r s o s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e 2 0 2 5 d i U r s u l a v o n d e r L e y e n , t r a s m e s s a d a A d n k r o n o s . " L a l i b e r t à d i c r e d e r e , d i m u o v e r s i l i b e r a m e n t e , d i a m a r e : t u t t i d i r i t t i c h e l a n o s t r a E u r o p a d e v e p r o t e g g e r e , e p e r f a r l o c i s o n o d u e s t r u m e n t i f o n d a m e n t a l i : d e m o c r a z i a e s t a t o d i d i r i t t o " . P i c i e r n o h a s o t t o l i n e a t o c o m e i l d i s c o r s o d e l l a P r e s i d e n t e s i a s t a t o c e n t r a t o s u l l a r e a l t à p a r l a m e n t a r e e s u l l e s f i d e g l o b a l i : " H a p a r l a t o d e l l a s i t u a z i o n e a G a z a , d e l M e d i o O r i e n t e , d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , r i c o r d a n d o c h e g l i s t e s s i p r i n c i p i v a l g o n o o v u n q u e . È e s s e n z i a l e c h e l e p a r o l e d e l l a C o m m i s s i o n e s i t r a d u c a n o i n a z i o n i c o n c r e t e , s e n z a n a s c o n d e r s i d i e t r o l e d i v i s i o n i t r a S t a t i m e m b r i o i l v i n c o l o d e l l ’ u n a n i m i t à " . P i c i e r n o h a q u i n d i e v i d e n z i a t o l a n e c e s s i t à d i u n a r i s p o s t a e u r o p e a e f f i c a c e e c o e r e n t e : " N o n p o s s i a m o p i ù u s a r e l e p r o c e d u r e c o m e s c u s a p e r n o n f a r e n u l l a . L ’ E u r o p a d e v e f a r e l ’ E u r o p a , t r a d u r r e l e d i c h i a r a z i o n i i n f a t t i c o n c r e t i e r i s p o n d e r e a i c i t t a d i n i c o n s t r u m e n t i e f f i c a c i e t e m p e s t i v i " , h a c o n c l u s o .