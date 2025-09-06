R o m a , 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a s o n o u n r i c h i a m o f o r t e a l c u o r e d e l p r o g e t t o e u r o p e o : l e d e m o c r a z i e n o n s o n o d e s t i n a t e a s o c c o m b e r e , m a p o s s o n o - e d e v o n o - r i t r o v a r e i n s é l a f o r z a d i r i g e n e r a r s i , d i u n i r s i e d i o f f r i r e u n m o d e l l o a l t e r n a t i v o a l l e a u t o c r a z i e . È l ’ i m p e g n o c o r a g g i o s o e r e s p o n s a b i l e v e r s o l e n u o v e g e n e r a z i o n i , c h i a m a t e a r a c c o g l i e r e i l t e s t i m o n e d e l l a c i v i l t à e u r o p e a " . L o d i c e l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o P i n a P i c i e r n o . " E d è p r o p r i o i n q u e s t a p r o s p e t t i v a c h e s i c o l l o c a l a “ P r i m a C o n f e r e n z a e u r o p e a p e r l a l i b e r t à e l a d e m o c r a z i a ” i n p r o g r a m m a a V e n t o t e n e d a l 1 2 a l 1 4 s e t t e m b r e , o r g a n i z z a t a c o n i l P a r l a m e n t o e u r o p e o e l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a . S u q u e s t ’ i s o l a s i m b o l o d e l l ’ a n t i f a s c i s m o c i r i t r o v e r e m o c o n d i s s i d e n t i e a t t i v i s t i p e r s e g u i t a t i d a i r e g i m i , i n s i e m e a p r e m i N o b e l e a t t i v i s t e d i d i v e r s e p a r t i d e l m o n d o i m p e g n a t e o g g i p e r l a d i f e s a d e l l a d e m o c r a z i a , d e l l a l i b e r t à e d e l l o s t a t o d i d i r i t t o . G r a z i e a l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a p e r c h é l e s u e p a r o l e c i s p i n g o n o a d a n d a r e a v a n t i c o n a n c o r a p i ù c o n v i n z i o n e ” , a g g i u n g e P i c i e r n o .