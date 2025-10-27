Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni rilasciate oggi a Roma dal premier ungherese Viktor Orbán sono sbagliate e non condivisibili. Mentre lUcraina continua a difendere la propria libertà, Orbán afferma che sulla guerra in Ucraina cè ben poco da fare, che lEuropa è fuori dai giochi e annuncia un viaggio a Washington per aggirare le sanzioni contro la Russia, colpendo così direttamente la credibilità dellUnione Europea e degli Stati Uniti". Lo dice Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in commissione politiche europee. "È una posizione che mina i principi di solidarietà europea, indebolisce il fronte comune contro laggressione di Putin e rischia di compromettere la sicurezza e lautonomia economica, industriale ed energetica del nostro continente. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni prenda le distanze pubblicamente dalla linea del suo alleato sovranista. Perché non è più tollerabile che il Governo italiano si mostri indulgente e ambiguo verso chi lavora per distruggere lEuropa dallinterno".