R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e d i c h i a r a z i o n i r i l a s c i a t e o g g i a R o m a d a l p r e m i e r u n g h e r e s e V i k t o r O r b á n s o n o s b a g l i a t e e n o n c o n d i v i s i b i l i . M e n t r e l ’ U c r a i n a c o n t i n u a a d i f e n d e r e l a p r o p r i a l i b e r t à , O r b á n a f f e r m a c h e ‘ s u l l a g u e r r a i n U c r a i n a c ’ è b e n p o c o d a f a r e ’ , c h e ‘ l ’ E u r o p a è f u o r i d a i g i o c h i ’ e a n n u n c i a u n v i a g g i o a W a s h i n g t o n p e r ‘ a g g i r a r e l e s a n z i o n i ’ c o n t r o l a R u s s i a , c o l p e n d o c o s ì d i r e t t a m e n t e l a c r e d i b i l i t à d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a e d e g l i S t a t i U n i t i " . L o d i c e P i e r o D e L u c a , d e p u t a t o P d e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e p o l i t i c h e e u r o p e e . " È u n a p o s i z i o n e c h e m i n a i p r i n c i p i d i s o l i d a r i e t à e u r o p e a , i n d e b o l i s c e i l f r o n t e c o m u n e c o n t r o l ’ a g g r e s s i o n e d i P u t i n e r i s c h i a d i c o m p r o m e t t e r e l a s i c u r e z z a e l ’ a u t o n o m i a e c o n o m i c a , i n d u s t r i a l e e d e n e r g e t i c a d e l n o s t r o c o n t i n e n t e . L a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i p r e n d a l e d i s t a n z e p u b b l i c a m e n t e d a l l a l i n e a d e l s u o a l l e a t o s o v r a n i s t a . P e r c h é n o n è p i ù t o l l e r a b i l e c h e i l G o v e r n o i t a l i a n o s i m o s t r i i n d u l g e n t e e a m b i g u o v e r s o c h i l a v o r a p e r d i s t r u g g e r e l ’ E u r o p a d a l l ’ i n t e r n o " .