R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A n c o r a u n a v o l t a l a l i n e a d i F o r z a I t a l i a d i v e n t a l a l i n e a d e l P a r t i t o p o p o l a r e e u r o p e o " . C o s ì i n u n a n o t a i l p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a R a f f a e l e N e v i , c o m m e n t a n d o l a d e c i s i o n e d e l g r u p p o P p e a l P a r l a m e n t o e u r o p e o d i v o t a r e a f a v o r e d e l l a r e v o c a d e l l ’ i m m u n i t à d e l l ’ e u r o d e p u t a t a I l a r i a S a l i s . " A b b i a m o s e m p r e s o s t e n u t o c o n c h i a r e z z a c h e n o n s i t r a t t a d i u n a v i c e n d a p o l i t i c a , m a d i f a t t i g i u d i z i a r i c h e n o n p o s s o n o e n o n d e v o n o e s s e r e s t r u m e n t a l i z z a t i . N o i s i a m o e s a r e m o s e m p r e g a r a n t i s t i , m a l ’ i m m u n i t à p a r l a m e n t a r e s e r v e a t u t e l a r e i p a r l a m e n t a r i n e l l o s v o l g i m e n t o d e l l o r o m a n d a t o , n o n p o s s i a m o t r a s f o r m a r l a i n u n o s c u d o p e r e v i t a r e p r o c e s s i s u f a t t i a v v e n u t i p r i m a d e l l ’ e l e z i o n e . Q u e l l a d i o g g i è l a d i m o s t r a z i o n e c h e F o r z a I t a l i a c o n t i n u a a i n c i d e r e n e l l e d e c i s i o n i d e l P p e , c o n t r i b u e n d o a f a r n e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o d i s e r i e t à e d e q u i l i b r i o " , c o n c l u d e .