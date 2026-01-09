R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C a r a V a l e r i e , G i o r g i a M e l o n i è s t a t a e l e t t a d a g l i i t a l i a n i , n o n d a i f r a n c e s i . H a i l d o v e r e d i c u r a r e g l i i n t e r e s s i d e i s u o i c o m p a t r i o t i , c o m p r e s i g l i a g r i c o l t o r i . E l o s t a f a c e n d o b e n e , a g i u d i c a r e d a i r i s u l t a t i o t t e n u t i i n d i f e s a d e l l ’ a g r i c o l t u r a n a z i o n a l e e d a l g r a d i m e n t o c r e s c e n t e d e l p o p o l o i t a l i a n o n e i c o n f r o n t i d e l l a l o r o P r e s i d e n t e . N o n c r e d o c h e s i p o s s a d i r e l o s t e s s o d e l p o p o l o f r a n c e s e n e i c o n f r o n t i d i M a c r o n . S b a g l i o ? ” . L o s c r i v e s u l l e s u e p a g i n e s o c i a l l ’ E u r o p a r l a m e n t a r e d í F r a t e l l i d ’ I t a l i a , N i c o l a P r o c a c c i n i , c o - p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , r e p l i c a n d o a l p r e s i d e n t e d e l g r u p p o a R e n e w E u r o p e a l P a r l a m e n t o e u r o p e o V a l e r i e H a y e r c h e i n u n p o s t o h a d i f e s o i l n o d i M a c r o n a l M e r c o s u r