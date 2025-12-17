R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S u l l ' A c c o r d o c o m m e r c i a l e U e - M e r c o s u r " l ’ I t a l i a h a s e m p r e g u a r d a t o c o n i n t e r e s s e a q u e s t a i n t e s a , s i a p e r i l s i g n i f i c a t o p o l i t i c o d i p o n t e t r a l ’ E u r o p a e l ’ A m e r i c a l a t i n a , s i a p e r q u e l l o c o m m e r c i a l e , c o n i m p o r t a n t i e p o s i t i v e r i c a d u t e a t t e s e s u l f r o n t e d e l l e e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e , s i a n e l s e t t o r e i n d u s t r i a l e c h e i n q u e l l o a l i m e n t a r e , d a t o c h e l ' a c c o r d o p r e v e d e l a t u t e l a d i o l t r e 5 0 d e n o m i n a z i o n i d i o r i g i n e g e o g r a f i c a i t a l i a n e . C i ò n o n d i m e n o , i l G o v e r n o i t a l i a n o è s e m p r e s t a t o c h i a r o n e l d i r e c h e l ’ a c c o r d o d o v r à e s s e r e p o s i t i v o p e r t u t t i i s e t t o r i e c h e q u i n d i è n e c e s s a r i o r i s p o n d e r e , i n p a r t i c o l a r e , a l l e p r e o c c u p a z i o n i d e i n o s t r i a g r i c o l t o r i " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l e c o m u n i c a z i o n i a l l a C a m e r a i n v i s t a d e l p r o s s i m o C o n s i g l i o e u r o p e o . " N e g l i s c o r s i m e s i - h a r i c o r d a t o l a p r e m i e r - a b b i a m o q u i n d i l a v o r a t o m o l t o i n t e n s a m e n t e c o n l a C o m m i s s i o n e e o t t e n u t o p a s s i i n a v a n t i s i g n i f i c a t i v i , i n p a r t i c o l a r e c o n l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n m e c c a n i s m o s p e c i f i c o d i s a l v a g u a r d i a , d i u n f o n d o a d e g u a t o d i c o m p e n s a z i o n e c u i a t t i n g e r e i n c a s o d i n e c e s s i t à e , p i ù r e c e n t e m e n t e , d i u n s i g n i f i c a t i v o r a f f o r z a m e n t o d e i c o n t r o l l i f i t o s a n i t a r i i n e n t r a t a . T u t t e q u e s t e m i s u r e , s e p p u r p r e s e n t a t e , n o n s o n o a n c o r a d e l t u t t o f i n a l i z z a t e . R i t e n i a m o , q u i n d i , c h e f i r m a r e l ' a c c o r d o n e i p r o s s i m i g i o r n i , c o m e è s t a t o i p o t i z z a t o , s i a a n c o r a p r e m a t u r o " . " P e r n o i è n e c e s s a r i o a t t e n d e r e c h e i l p a c c h e t t o d i m i s u r e a g g i u n t i v e a t u t e l a d e l s e t t o r e a g r i c o l o s i a p e r f e z i o n a t o , e - a l l o s t e s s o t e m p o - i l l u s t r a r l o e d i s c u t e r l o c o n i n o s t r i a g r i c o l t o r i . Q u e s t o n o n s i g n i f i c a c h e l ' I t a l i a i n t e n d a b l o c c a r e o o p p o r s i a l l ' a c c o r d o n e l s u o c o m p l e s s o m a , c o m e a b b i a m o s e m p r e d e t t o , i n t e n d i a m o a p p r o v a r l o s o l o n e l m o m e n t o i n c u i s a r a n n o i n c l u s e a d e g u a t e g a r a n z i e d i r e c i p r o c i t à p e r i l n o s t r o s e t t o r e a g r i c o l o . E s o n o m o l t o f i d u c i o s a - h a c o n c l u s o M e l o n i - c h e c o n l ' i n i z i o d e l p r o s s i m o a n n o , t u t t e q u e s t e c o n d i z i o n i p o s s a n o r e a l i z z a r s i " .