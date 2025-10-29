Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "LItalia deve essere protagonista nei mercati globali, non spettatrice. Per questo credo che dobbiamo guardare con interesse alle opportunità dellaccordo commerciale tra Unione Europea e Paesi del Mercosur, un mercato da oltre 260 milioni di consumatori dove le nostre imprese dalla meccanica alla moda, dallautomotive al food&beverage possono crescere e rafforzare la presenza del Made in Italy". Così la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, intervenuta allincontro 'USA, Canada, Europa: costruire economia' organizzato alla Camera dei Deputati. "Se lEuropa si ferma, lo spazio lasciato libero lo occuperanno altri attori globali, a partire dalla Cina. La nostra linea è chiara: sì allinternazionalizzazione, sì a nuove opportunità per le imprese, sì allEuropa protagonista anche in America Latina. Ma non accetteremo accordi che penalizzino i nostri agricoltori, i quali non temono il mercato, ma hanno diritto a regole eque. Aprire nuovi spazi commerciali è fondamentale per la nostra competitività. LItalia farà sentire la sua voce in Europa: crescita e apertura, ma senza lasciare indietro nessuno. Forza Italia continuerà a lavorare affinché lUnione Europea sappia unire sostenibilità, sicurezza alimentare e competitività, tutelando il lavoro e il territorio", conclude.