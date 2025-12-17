R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o c o n v i n t i c h e l a c o m p l e s s i t à d i q u e s t o m o m e n t o i m p o n g a u n o s g u a r d o a m p i o e p r a g m a t i c o , c a p a c e d i a b b a n d o n a r e i d a n n o s i d o g m a t i s m i i d e o l o g i c i c h e h a n n o i s p i r a t o l e s c e l t e p a s s a t e , d i c u i o g g i v e d i a m o l i m i t i e c o n t r a d d i z i o n i . È i o p e n s o c h e q u e s t a s i a l a s t r a d a m a e s t r a a n c h e p e r r i s p o n d e r e a l l e s f i d e p o s t e d a l l a n u o v a S t r a t e g i a d i s i c u r e z z a a m e r i c a n a . P e r s o n a l m e n t e p e n s o c h e s i a i n u t i l e , o m e g l i o d a n n o s o , l a n c i a r e s t r a l i c o n t r o u n n e m i c o i m m a g i n a r i o , p e r c h é i l v e r o n e m i c o d a c o m b a t t e r e è l a n o s t r a i n c a p a c i t à d i d e c i d e r e , e l ’ i d e o l o g i a d e l d e c l i n o c h e l ’ U e h a , d r a m m a t i c a m e n t e , s p o s a t o n e g l i u l t i m i a n n i " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l e c o m u n i c a z i o n i a l l a C a m e r a i n v i s t a d e l p r o s s i m o C o n s i g l i o e u r o p e o . " U n c o n t i n e n t e c h e n o n r i e s c e a i n v e r t i r e i l s u o i n v e r n o d e m o g r a f i c o , c h e h a s c e l t o l a s t r a d a d e l l a i p e r - r e g o l a m e n t a z i o n e a s f i s s i a n t e a s c a p i t o d e l l ’ i n n o v a z i o n e , c h e s i r a s s e g n a a l l a d i p e n d e n z a m i l i t a r e d a g l i S t a t i U n i t i e a q u e l l a t e c n o l o g i c a d a l l a C i n a , è u n c o n t i n e n t e - h a a f f e r m a t o l a p r e m i e r - c h e s e m b r a e s s e r s i a r r e s o . M a i l d e c l i n o , a n c o r a u n a v o l t a , n o n è u n d e s t i n o . È u n a s c e l t a . I n v e r t i r e q u e l d e s t i n o è u n a s c e l t a , e d è l a n o s t r a . R e a g i r e , d e c i d e r e , s c e g l i e r e . P e r c h é l ’ E u r o p a c h e a m i a m o è c e r t o u n c o n t i n e n t e , m a è s o p r a t t u t t o u n c o n t e n u t o . V a l o r i , i d e n t i t à , v i s i o n e , i n n o v a z i o n e , c o m p e t i t i v i t à . T u t t o c i ò c h e h a r e s o g r a n d e l ’ E u r o p a n e i s e c o l i d e v e e s s e r e a g g i o r n a t o e r i l a n c i a t o . E q u e l l o c h e n o n f u n z i o n a , s i c a m b i a " .