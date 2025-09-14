R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D a l p r i m o g i o r n o i l g o v e r n o i t a l i a n o , c h e h o l ' o n o r e d i g u i d a r e , h a l o t t a t o p e r u n ' E u r o p a c h e n o n p r e t e n d a d i d e c i d e r e s u t u t t o , c h e s i a p r a g m a t i c a e r e a l i s t a , p e r d i f e n d e r e p r o d u t t o r i e c i t t a d i n i " . L o h a d e t t o l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i i n u n v i d e o m e s s a g g i o a l l a k e r m e s s e E u r o p a V i v a d i V o x i n c o r s o a M a d r i d . " P e r c o s t r u i r e q u e s t a E u r o p a s e r v o n o u n n u m e r o o g n i v o l t a m a g g i o r e d i g o v e r n i d o v e i c o n s e r v a t o r i e l e f o r z e a l t e r n a t i v e a l l a s i n i s t r a s i a n o p r o t a g o n i s t i p e r o f f r i r e a g l i e l e t t o r i u n a e l e z i o n e c h i a r a . N o n è p i ù t e m p o d i a c c o r d i i n n a t u r a l i , d i m e d i a z i o n i a l r i b a s s o , è t e m p o d i l a v o r a r e i n s i e m e e s o n o s i c u r a c h e i n q u e s t o c a m m i n o c i i n c o n t r e r e m o g o m i t o a g o m i t o " .