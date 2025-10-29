F i r e n z e , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' E u r o p a h a c o m p i u t o p a s s i i m p o r t a n t i i n q u e s t i a n n i , m a e s s i o g g i a p p a i o n o i n s u f f i c i e n t i r i s p e t t o a l l a p o r t a t a d e i m u t a m e n t i i n a t t o . P e r m a n e , a d e s e m p i o , q u e l l a c h e u n m i o i l l u s t r e p r e d e c e s s o r e , C a r l o A z e g l i o C i a m p i , d e f i n ì u n a c o n d i z i o n e d i z o p p i a d e l l ' U n i o n e : l ' e v i d e n t e a s i m m e t r i a t r a u n a m o n e t a u n i c a e u n a p o l i t i c a e c o n o m i c a e f i s c a l e a n c o r a f r a m m e n t a t a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o a F i r e n z e i c o m p o n e n t i d e l C o n s i g l i o d i r e t t i v o d e l l a B c e . " L a B c e , u n i c a t r a l e g r a n d i b a n c h e c e n t r a l i - h a r i m a r c a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - o p e r a i n u n c o n t e s t o i n c u i a g i s c o n o v e n t i d i v e r s i S t a t i , p r e s t o v e n t u n o , c o n a l t r e t t a n t e p o l i t i c h e d i b i l a n c i o , c o n n o r m a t i v e n o n p i e n a m e n t e a r m o n i z z a t e , c o n m e r c a t i f i n a n z i a r i t u t t o r a c o n f i n a t i i n a m b i t i n a z i o n a l i . P e r s i s t o n o d i f f i c o l t à n e l m e t t e r e a f a t t o r c o m u n e l e i n i z i a t i v e s u m a t e r i e s t r a t e g i c h e , c o m e l e p o l i t i c h e e s t e r e e d i d i f e s a , c o s ì c o m e g l i i n v e s t i m e n t i i n i n f r a s t r u t t u r e e i n n o v a z i o n e " . " L a c a r e n z a d i u n ' a z i o n e c o m u n e a d e g u a t a - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - i n d e b o l i s c e t u t t i , s i t r a d u c e i n u n a m i n o r c a p a c i t à d i r i s p o n d e r e a l l e n e c e s s i t à d e i c i t t a d i n i , i n u n a p r o g r e s s i v a p e r d i t a d i r i l e v a n z a s u l p i a n o i n t e r n a z i o n a l e . N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c e l o " .