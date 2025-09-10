R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ E u r o p a è u n p r o g e t t o d i p a c e , m a l a l i n e a s e g u i t a s o s t i e n e l ’ U c r a i n a c o n a r m i d a g l i S t a t i U n i t i " . L o h a d i c h i a r a t o I g n a z i o M a r i n o , e u r o p a r l a m e n t a r e d e l g r u p p o V e r d i / A l e - A v s , i n t e r v e n e n d o i n c o l l e g a m e n t o d a S t r a s b u r g o d u r a n t e l ’ a n a l i s i d e l d i s c o r s o s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e 2 0 2 5 d i U r s u l a v o n d e r L e y e n . " N o n c ’ è s t a t a u n a p a r o l a s u u n r u o l o g u i d a d e l l ’ E u r o p a p e r c h i a m a r e i p o t e n t i d e l l a t e r r a a s e d e r s i e d i s c u t e r e c o n d i z i o n i p e r f e r m a r e i l m a s s a c r o q u o t i d i a n o i n U c r a i n a " . S e c o n d o M a r i n o , " l a P r e s i d e n t e h a p a r l a t o d i p a c e , m a i c o n t e n u t i e v i d e n z i a n o u n a s c e l t a d i v e r s a : s u p p o r t o m i l i t a r e p i u t t o s t o c h e d i p l o m a z i a a t t i v a . L ’ E u r o p a d o v r e b b e i m p e g n a r s i c o m e l e a d e r d i 4 5 0 m i l i o n i d i c i t t a d i n i p e r f a c i l i t a r e i l d i a l o g o e p o r r e f i n e a l l a v i o l e n z a , i n v e c e d i c o n c e n t r a r e r i s o r s e s u l l ’ a c q u i s t o d i a r m a m e n t i " . L ’ e u r o p a r l a m e n t a r e h a s o t t o l i n e a t o l a c o n t r a d d i z i o n e t r a i l m e s s a g g i o d i p a c e e l e s c e l t e c o n c r e t e : " S e l ’ E u r o p a v u o l e e s s e r e u n p r o g e t t o d i p a c e , d e v e a g i r e c o m e t a l e , n o n t r a s f o r m a r s i i n u n a p o t e n z a d i g u e r r a c h e a l i m e n t a i l c o n f l i t t o " .