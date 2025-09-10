Roma, 10 set. (Adnkronos) - "LEuropa è un progetto di pace, ma la linea seguita sostiene lUcraina con armi dagli Stati Uniti". Lo ha dichiarato Ignazio Marino, europarlamentare del gruppo Verdi/Ale-Avs, intervenendo in collegamento da Strasburgo durante lanalisi del discorso sullo Stato dellUnione 2025 di Ursula von der Leyen. "Non cè stata una parola su un ruolo guida dellEuropa per chiamare i potenti della terra a sedersi e discutere condizioni per fermare il massacro quotidiano in Ucraina". Secondo Marino, "la Presidente ha parlato di pace, ma i contenuti evidenziano una scelta diversa: supporto militare piuttosto che diplomazia attiva. LEuropa dovrebbe impegnarsi come leader di 450 milioni di cittadini per facilitare il dialogo e porre fine alla violenza, invece di concentrare risorse sullacquisto di armamenti". Leuroparlamentare ha sottolineato la contraddizione tra il messaggio di pace e le scelte concrete: "Se lEuropa vuole essere un progetto di pace, deve agire come tale, non trasformarsi in una potenza di guerra che alimenta il conflitto".