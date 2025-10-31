R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ C i ò c h e l ' E u r o p a f a r à i n q u e s t i a n n i p l a s m e r à l ' i d e n t i t à e l a s i c u r e z z a d e l n o s t r o c o n t i n e n t e p e r i l r e s t o d e l s e c o l o . L a d o m a n d a d i f o n d o è s e s i a m o f i n a l m e n t e s u l l a s t r a d a g i u s t a p e r c r e a r e q u e l l a d i f e s a c o m u n e c h e f a l l i m m o n e g l i a n n i ’ 5 0 b o c c i a n d o l a C o m u n i t à E u r o p e a d i D i f e s a ( C E D ) . N o n s a r à f a c i l e , m a e s i s t o n o f i n a l m e n t e c o n d i z i o n i d i p a r t e n z a e c r e s c e n t e v o l o n t à p o l i t i c a , q u i n d i i o s o n o o t t i m i s t a e c r e d o , d a i t a l i a n o e d e m o c r a t i c o , c h e s i a g i u s t o i n v e s t i r e s u q u e s t a s t r a d a a f f i n c h é p o s s a e s s e r e l a v o l t a b u o n a p e r a f f e r m a r e l ' e s i s t e n z a d e l l ' U n i o n e E u r o p e a c o m e a t t o r e g e o p o l i t i c o ” . E ’ q u a n t o d i c h i a r a , i n u n i n t e r v e n t o s u l l ’ H u f f i n g t o n P o s t , P i e r f r a n c e s c o M a r a n ( P d ) , e u r o p a r l a m e n t a r e i t a l i a n o d e l g r u p p o S o c i a l i s t i e D e m o c r a t i c i e r e l a t o r e d e l p r o v v e d i m e n t o s u i ‘ F l a g s h i p E u r o p e a n d e f e n c e p r o j e c t s o f c o m m o n i n t e r e s t ’ n e l l a C o m m i s s i o n e M e r c a t o I n t e r n o , u n o d e i p r o g e t t i d i d i f e s a c o m u n e p i ù d i s c u s s i d e l m o m e n t o , c h e r i g u a r d a a n c h e i l c o s i d d e t t o ‘ m u r o d i d r o n i ’ . S e c o n d o i l r e l a t o r e d e l ‘ F l a g s h i p E u r o p e a n d e f e n c e p r o j e c t s o f c o m m o n i n t e r e s t ’ , s o n o t r e i p i l a s t r i s u c u i f o n d a r e q u e s t o p r o g e t t o : p r i m o , “ u n a d i f e s a c o m u n e , n o n r i a r m i n a z i o n a l i ” ; s e c o n d o , “ u n c o o r d i n a m e n t o f o r t e c o n s e r i o c o n t r o l l o d e m o c r a t i c o ” ; e , t e r z o , “ u n a r i l e v a n t e c o n c e n t r a z i o n e d i r i s o r s e p e r i n v e s t i m e n t i , i n d i r i z z a t e c o r r e t t a m e n t e ” . A n c h e p e r c h é “ l a p e r d i t a e c o n o m i c a d o v u t a a l l a d u p l i c a z i o n e d i s i s t e m i d ' a r m a e a l l a m a n c a t a c o l l a b o r a z i o n e n e g l i a c q u i s t i - s o t t o l i n e a - o g g i s i a g g i r a f r a i 1 8 e i 5 7 m i l i a r d i d i e u r o a n n u i ” . “ C i t r o v i a m o i n u n m o m e n t o c r u c i a l e - c o n c l u d e M a r a n - L ’ a g g r e s s i o n e m i l i t a r e n o n p r o v o c a t a e s u v a s t a s c a l a d e l l a R u s s i a c o n t r o l ’ U c r a i n a , l e p r o v o c a z i o n i i b r i d e c h e t o c c a n o d i v e r s i p a e s i e u r o p e i , n o n c h é u n a t t e g g i a m e n t o o s c i l l a n t e d a p a r t e d e g l i S t a t i U n i t i , r i c h i e d o n o u n l i v e l l o d i p r o n t e z z a c h e p r o d u c a u n a v e r a f u n z i o n e d i d e t e r r e n z a ” .