R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " T e n g o a c o n c l u d e r e l a S u m m e r S c h o o l d e l l a S c u o l a d i P o l i t i c h e c o n u n a r i f l e s s i o n e c h e p a r t e d a l l a c o n c l u s i o n e d e l p e r c o r s o c h e h o f a t t o n e l l o s c r i v e r e i l R a p p o r t o ‘ M o l t o p i ù d i u n m e r c a t o ’ ” , c o s ì E n r i c o L e t t a , n e l p a n e l c o n c l u s i v o d e l l a n o n a e d i z i o n e d e l l a S u m m e r S c h o o l d e l l a S c u o l a d i P o l i t i c h e , d a l u i f o n d a t a . “ I n E u r o p a c ’ è u n ’ i n t e g r a z i o n e a m e t à . P e r c h é , p e r m o t i v i p o l i t i c i , s i è d e c i s o d i f e r m a r s i , d i f a t t o i m p e d e n d o n e i l c o m p l e t a m e n t o . T u t t ’ o g g i o g n i S t a t o m e m b r o r a g i o n a a n c o r a i n p r o t e z i o n e d e i p r o p r i i n t e r e s s i p a r t i c o l a r i , n o n r i s p e t t a n d o n e i f a t t i i l M e r c a t o u n i c o e u r o p e o . L a p i ù d i r e t t a c o n s e g u e n z a è c h e , c o s ì f a c e n d o , n o n s i a m o a n c o r a i n g r a d o d i c o m p e t e r e c o n l e g r a n d i p o t e n z e , c o m e C i n a e I n d i a . M a , a n c o r a p r i m a , s i g n i f i c a c h e n o n p o s s i a m o a c c e d e r e a t u t t i i v a n t a g g i c h e r i c a v e r e m m o d a l l o s t a r e i n s i e m e ” , h a d i c h i a r a t o n e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o c o n s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i n e l T e a t r o c o m u n a l e d i C e s e n a t i c o . “ P e r t a n t o , c o m e s c r i t t o n e l R a p p o r t o e r i p r e s o d a v o n d e r L e y e n , a b b i a m o b i s o g n o d i s c a d e n z e t e m p o r a l i c h i a r e . I l 2 0 2 8 è u n a d i q u e s t e : è l ’ a n n o i n c u i s i c o n c l u d e r à l a R o a d m a p , a n n u n c i a t a d a l l a P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a d u r a n t e i l d i s c o r s o s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e , p e r i l m e r c a t o u n i c o s u c a p i t a l i , s e r v i z i , e n e r g i a , t e l e c o m u n i c a z i o n i , 2 8 ° r e g i m e e q u i n t a l i b e r t à p e r l a c o n o s c e n z a e l ’ i n n o v a z i o n e ” , h a c o n c l u s o .