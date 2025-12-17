R o m a , 1 7 d i c ( A d n k r o n o s ) - I l e a d e r d i o p p o s i z i o n e s i s o n o i s c r i t t i p e r l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o a l l a C a m e r a s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r M e l o n i i n v i s t a d e l C o n s i g l i o U e . L a l i s t a c o m p l e t a c o m p r e n d e i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a R i c c a r d o M a g i , i l v i c e p r e s i d e n t e d i I v D a v i d e F a r a o n e , i l l e a d e r d i N o i m o d e r a t i M a u r i z i o L u p i , i l l e a d e r d i S I N i c o l a F r a t o i a n n i , l a p r e s i d e n t e d i A z i o n e E l e n a B o n e t t i , i l l e a d e r d e l M 5 s G i u s e p p e C o n t e , i l d e p u t a t o d i F I A n d r e a O r s i n i , i l d e p u t a t o d e l l a L e g a S t e f a n o C a n d i a n i , l a l e a d e r d e l P d E l l y S c h l e i n e i l c a p o g r u p p o d i F d I G a l e a z z o B i g n a m i .