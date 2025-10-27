Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Libertà eguale si ritrova Livorno il 31 a discutere di difesa europea. Allincontro parteciperanno, tra gli altri, Anna Bucciarelli, Marco Simiani, Pina Picierno, Claudia Mancina, Lorenzo Guerini, Piero Fassino, Federico Fabbrini, Stefano Ceccanti, Giorgio Tonini, Lia Quartapelle, Enrico Morando, Gino Fantozzi. E tempo di non nascondere i temi divisivi nel campo delle opposizioni- dichiara il vice-presidente nazionale di Libertà Eguale, Stefano Ceccanti- e i riformisti hanno il dovere di marcare un approccio assertivo sui temi della difesa e della politica estera che sono la prima discriminante di qualsiasi coalizione di Governo". "Larticolo 11 della Costituzione, che va letto tutto intero e che è imperniato sul superamento delle sovranità nazionali esclusive, ha portato le culture riformiste a convergere sulladesione alla Nato e su quello alle istituzioni europee, anche se De Gasperi e Spinelli non ebbero successo sulla Comunità Europea di Difesa. Da quellesigenza occorre ripartire, evitando astratti pacifismi e neutralismi che sarebbero del tutto inadeguati nellattuale contesto internazionale".