R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L i b e r t à e g u a l e s i r i t r o v a L i v o r n o i l 3 1 a d i s c u t e r e d i d i f e s a e u r o p e a . A l l ’ i n c o n t r o p a r t e c i p e r a n n o , t r a g l i a l t r i , A n n a B u c c i a r e l l i , M a r c o S i m i a n i , P i n a P i c i e r n o , C l a u d i a M a n c i n a , L o r e n z o G u e r i n i , P i e r o F a s s i n o , F e d e r i c o F a b b r i n i , S t e f a n o C e c c a n t i , G i o r g i o T o n i n i , L i a Q u a r t a p e l l e , E n r i c o M o r a n d o , G i n o F a n t o z z i . “ E ’ t e m p o d i n o n n a s c o n d e r e i t e m i d i v i s i v i n e l c a m p o d e l l e o p p o s i z i o n i - d i c h i a r a i l v i c e - p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d i L i b e r t à E g u a l e , S t e f a n o C e c c a n t i - e i r i f o r m i s t i h a n n o i l d o v e r e d i m a r c a r e u n a p p r o c c i o a s s e r t i v o s u i t e m i d e l l a d i f e s a e d e l l a p o l i t i c a e s t e r a c h e s o n o l a p r i m a d i s c r i m i n a n t e d i q u a l s i a s i c o a l i z i o n e d i G o v e r n o " . " L ’ a r t i c o l o 1 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e , c h e v a l e t t o t u t t o i n t e r o e c h e è i m p e r n i a t o s u l s u p e r a m e n t o d e l l e s o v r a n i t à n a z i o n a l i e s c l u s i v e , h a p o r t a t o l e c u l t u r e r i f o r m i s t e a c o n v e r g e r e s u l l ’ a d e s i o n e a l l a N a t o e s u q u e l l o a l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e , a n c h e s e D e G a s p e r i e S p i n e l l i n o n e b b e r o s u c c e s s o s u l l a C o m u n i t à E u r o p e a d i D i f e s a . D a q u e l l ’ e s i g e n z a o c c o r r e r i p a r t i r e , e v i t a n d o a s t r a t t i p a c i f i s m i e n e u t r a l i s m i c h e s a r e b b e r o d e l t u t t o i n a d e g u a t i n e l l ’ a t t u a l e c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e " .