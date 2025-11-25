R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A l t r a s v o l t a s t o r i c a p e r l ' e c o n o m i a i t a l i a n a . L a C o m m i s s i o n e e u r o p e a h a p r o m o s s o i l n o s t r o b i l a n c i o e d h a s o s p e s o l a p r o c e d u r a p e r d e f i c i t e c c e s s i v o . S i t r a t t a d i u n a l t r o s u c c e s s o d e l c e n t r o d e s t r a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i . " I g i u d i z i f a v o r e v o l i d e l l a s o c i e t à d i r a t i n g - p r o s e g u e - q u e s t a d e c i s i o n e d e l l ' U n i o n e E u r o p e a , l ' a u m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e , l a d i m i n u z i o n e d e l l a d i s o c c u p a z i o n e , i l t a g l i o d e l l e t a s s e , d i m o s t r a n o c h e a l l ' I t a l i a i l c e n t r o d e s t r a f a b e n e . O r a C o n t e , S c h l e i n , B o n e l l i , F r a t o i a n n i e c o m p a n y c o n t i n u e r a n n o a r i v e r s a r e l e l o r o b u g i e s u l P a e s e . M a s i t r a t t a , a p p u n t o , d i m e n z o g n e . I l t u t t o m e n t r e l a s i n i s t r a v i o l e n t a i n p i a z z a s p a c c a l a t e s t a a i p o l i z i o t t i . A q u e s t o s i è r i d o t t a l a s i n i s t r a . B u g i e e v i o l e n z e " . " N o i , i n v e c e , c o n t r a p p o n i a m o u n a p o l i t i c a d i v e r i t à , d i n u m e r i p o s i t i v i , d i r i s a n a m e n t o d e l l ’ e c o n o m i a e d i c r e a z i o n e d e l l a v o r o . P e r q u e s t o a n d r e m o a v a n t i a g o v e r n a r e l ' i n t e r a l e g i s l a t u r a e v i n c e r e m o l e p r o s s i m e e l e z i o n i , c o m e a n c h e i d a t i e l e t t o r a l i d i q u e s t a f a s e h a n n o l a r g a m e n t e c o n f e r m a t o . P e r a l t r o , c o n u n a c o s t a n t e c r e s c i t a d i F o r z a I t a l i a , d a l l a V a l l e d ' A o s t a a l l ' e s t r e m o s u d . I l m o v i m e n t o a z z u r r o è u n o d e i m o t o r i d i q u e s t o r i s a n a m e n t o e c o n o m i c o a t t u a t o d a l g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a g u i d a t o d a l l a M e l o n i , e c h e v e d e T a j a n i e F o r z a I t a l i a i n u n a p o s i z i o n e d e c i s i v a p e r l e g i u s t e s c e l t e " , c o n c l u d e .