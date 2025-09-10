R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A g i u d i c a r e d a i p r i m i i n t e r v e n t i d e l d i b a t t i t o , i l t e n t a t i v o d i r i c o m p a t t a r e l a c o s i d d e t t a m a g g i o r a n z a e u r o p e i s t a è f a l l i t o " , h a a f f e r m a t o C a r l o F i d a n z a , e u r o p a r l a m e n t a r e d e l g r u p p o E c r - F d I , i n t e r v e n e n d o i n c o l l e g a m e n t o d a S t r a s b u r g o s u l d i b a t t i t o c h e h a s e g u i t o i l d i s c o r s o s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e 2 0 2 5 d i U r s u l a v o n d e r L e y e n , t r a s m e s s o d a A d n k r o n o s . " L a r e a l t à c i d i c e c h e i s o c i a l i s t i e l e s i n i s t r e h a n n o v o t a t o c o n t r o q u a s i t u t t e l e p r o p o s t e d e l l a C o m m i s s i o n e , e s e v o g l i a m o r i l a n c i a r e u n ’ E u r o p a c h e h a p e r s o c o m p e t i t i v i t à s e r v i r a n n o v o t i c o n c r e t i , a n c h e d a c h i n o n f a p a r t e d e l l a m a g g i o r a n z a e u r o p e i s t a " . F i d a n z a h a c r i t i c a t o l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i d e l l a p r e c e d e n t e C o m m i s s i o n e : " P e r c o l p a d e l l e s c e l t e u l t r a g r e e n d e g l i a n n i p a s s a t i , e i n p a r t i c o l a r e d e l l e d e c i s i o n i s u l s e t t o r e a u t o m o t i v e , l ’ E u r o p a h a p e r s o g r a n p a r t e d e l l a p r o p r i a i n d u s t r i a a u t o m o b i l i s t i c a . O g g i s i p r o p o n e d i c o s t r u i r e p i c c o l e a u t o e l e t t r i c h e e u r o p e e : f r a n c a m e n t e , n o n m i s e m b r a l a r i s p o s t a i n d u s t r i a l e d i c u i c ’ è b i s o g n o " . L ’ e u r o p a r l a m e n t a r e h a i n v e c e e v i d e n z i a t o a l c u n i p u n t i p o s i t i v i n e l d i s c o r s o d i V o n d e r L e y e n : " S u l t e m a d e l l ’ i m m i g r a z i o n e s o n o s t a t i r i b a d i t i i c a p i s a l d i d e l l e p o l i t i c h e r e c e n t i d e l l a C o m m i s s i o n e , d a n d o a s c o l t o a l g o v e r n o i t a l i a n o . S i p a r l a f i n a l m e n t e n o n p i ù d i r i d i s t r i b u z i o n e i n e f f i c a c e , m a d i p r o t e z i o n e d e l l e f r o n t i e r e e s t e r n e , r i m p a t r i e a c c o r d i c o n P a e s i t e r z i p e r c o n t r a s t a r e a l m e g l i o g l i s c a f i s t i " .