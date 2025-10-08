R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i e r a d e t t o c h e i l c o n f r o n t o e r a r i n v i a t o a l t e r m i n e d e l l a t o r n a t a e l e t t o r a l e d e l l e r e g i o n a l i . M a l e r e a z i o n i a q u a n t o s t a a c c a d e n d o i n E u r o p a , f o r n i s c o n o u n a s s a g g i o d i q u e l l o c h e s i p r e p a r a . G i o v e d ì a S t r a s b u r g o s i v o t e r a n n o a l c u n e m o z i o n i d i s f i d u c i a a U r s u l a v o n d e r L e y e n . I l c e n t r o s i n i s t r a d i p r e s e n t a i n o r d i n e s p a r s o . C o n t r a r i i S o c i a l i s t i e q u i n d i i l P d . M e n t r e A v s v o t e r à l a m o z i o n e d i s f i d u c i a d e l g r u p p o L e f t e i 5 S t e l l e v o t e r a n n o s i a q u e l l a d i L e f t c h e q u e l l a p r e s e n t a t a d a i P a t r i o t i , o v v e r o L e P e n e S a l v i n i . U n a p r e s a d i p o s i z i o n e c h e f a s c a t t a r e i r i f o r m i s t i d e m d e l l a d e l e g a z i o n e e u r o p e a . E s p o s t a d a S t r a s b u r g o a R o m a , l a f a c c e n d a . Q u a l e a l l e a n z a s e " C o n t e d e c i d e d i p a r l a r e l a s t e s s a l i n g u a d i V a n n a c c i ? " , c h i e d e P i n a P i c i e r n o . L a d e l e g a z i o n e M 5 S i n U e r i v e n d i c a " c o e r e n z a " n e l l a s c e l t a v i s t o c h e s t a a l l ' o p p o s i z i o n e d i V o n d e r L e y e n e s p i e g a : " P u r n o n c o n d i v i d e n d o n u l l a d e i c o n t e n u t i d e l l a m o z i o n e d i c e n s u r a p r e s e n t a t e d a l l e d e s t r e , n o i l a v o t e r e m o p e r m a n d a r e a c a s a V o n d e r L e y e n e s o s t e r r e m o i n v e c e c o n c o n v i n z i o n e l a n o s t r a m o z i o n e d i s f i d u c i a s u c u i a u s p i c h i a m o c o n v e r g a n o t u t t i i p a r t i t i p r o g r e s s i s t i e u r o p e i ' ' . P e r i r i f o r m i s t i d e m u r g e u n c h i a r i m e n t o . " V o t a n o c o n c h i , f i n o a i e r i , a v r e b b e v i s t o v o l e n t i e r i i n c a t e n e l a l o r o s t e s s a c o l l e g a d i g r u p p o , I l a r i a S a l i s . C h i e d o a n c o r a u n a v o l t a a t u t t i i l e a d e r d e l c a m p o l a r g o : p e n s a t e v e r a m e n t e c h e s i a p o s s i b i l e c o s t r u i r e u n ' a l l e a n z a s o l i d a , c r e d i b i l e e v i n c e n t e i n I t a l i a s e i n E u r o p a C o n t e d e c i d e d i p a r l a r e l a s t e s s a l i n g u a d i V a n n a c c i ? " , s c r i v e P i c i e r n o s u i s o c i a l . S e g u e G i o r g i o G o r i : " N e l l a p r o s p e t t i v a d i u n a c o a l i z i o n e c h e n o n s i a s o l o u n a ' s o m m a d i s i g l e ' , d i q u e s t e s c e l t e a v r e b b e s e n s o p a r l a r e , e c h i a r i r s i u n a v o l t a p e r t u t t e , v i s t o c h e n o n s i t r a t t a d i c o s e t t e p r o p r i o m a r g i n a l i " . U n c o n f r o n t o s u l l a c o a l i z i o n e , m a a n c h e s u l b a r i c e n t r o d e l P d . D o p o u n a l u n g a p a x i n t e r n a a i d e m , l o ' z o c c o l o d u r o ' d e l l ' a r e a r i f o r m i s t a h a i n t e n z i o n e d i c a m b i a r e s p a r t i t o . F a c e n d o s i s e n t i r e d i p i ù . D a i t e m i d i p o l i t i c a e s t e r a a q u e l l i e c o n o m i c i . Q u e s t i o n i c h e l a l o c a n d i n a d e l l ' i n i z i a t i v a o r g a n i z z a t a d a i r i f o r m i s t i a M i l a n o p e r i l 2 4 o t t o b r e , i n q u a l c h e m o d o r a c c h i u d e : ' C r e s c e r e . C o m p e t i t i v i t à , s a l a r i , w e l f a r e , s i c u r e z z a , E u r o p a . I l c o n t r i b u t o d e i r i f o r m i s t i ' , i l t i t o l o d e l l ' e v e n t o . S c r i t t o i n g i a l l o s u l l a l o c a n d i n a b l u . C o m e i c o l o r i d e l l ' U c r a i n a .