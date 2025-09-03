V i e n n a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e u r o p e o A n t o n i o C o s t a h a a c c o l t o c o n f a v o r e l a p r o p o s t a d i a c c o r d o c o m m e r c i a l e c o n i l b l o c c o s u d a m e r i c a n o M e r c o s u r , a f f e r m a n d o c h e l a v e r s i o n e f i n a l e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a " h a r i s o l t o m o l t i d e i p r o b l e m i p i ù g r a n d i " . " S a r à u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à p e r a u m e n t a r e l a n o s t r a c o m p e t i t i v i t à e a p r i r e i n o s t r i m e r c a t i a n u o v i p r o d o t t i e n u o v i s e r v i z i " , h a d e t t o C o s t a a i g i o r n a l i s t i a V i e n n a i n s i e m e a l c a n c e l l i e r e a u s t r i a c o C h r i s t i a n S t o c k e r , i l c u i P a e s e s i o p p o n e a l l ' a c c o r d o c o n i l M e r c o s u r .