R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ E u r o p a i n g u e r r a " , h a e s o r d i t o C a r l o C o r a z z a , d i r e t t o r e d e l l ’ U f f i c i o i n I t a l i a d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , r i e c h e g g i a n d o i l d i s c o r s o d i U r s u l a v o n d e r L e y e n s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e 2 0 2 5 d a S t r a s b u r g o . " Q u e s t a f r a s e c r i s t a l l i z z a l o s t a t o d ’ a n i m o d i m o l t i " , h a a g g i u n t o , s o t t o l i n e a n d o l a t e n s i o n e e l e a s p e t t a t i v e c r e s c e n t i t r a i p a r l a m e n t a r i e u r o p e i . S e c o n d o C o r a z z a , " b i s o g n a e s s e r e c o n s e g u e n t i , f a r e p r o p o s t e c o r a g g i o s e " , r i c h i a m a n d o l a n e c e s s i t à d i u n ’ a z i o n e d e c i s a d e l l ’ U n i o n e i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e c o m p l e s s o , s e g n a t o d a a u t o c r a t i c h e c e r c a n o d i i n d e b o l i r e l a d e m o c r a z i a g l o b a l e . " I l P a r l a m e n t o e u r o p e o è s e m p r e p i ù a g i t a t o , c o n a s p e t t a t i v e c r e s c e n t i " , h a o s s e r v a t o , n o t a n d o l e s c h e r m a g l i e t r a l e a d e r d e i p o p o l a r i e s o c i a l i s t i d u r a n t e i l d i b a t t i t o .