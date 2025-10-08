R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N i e n t e d a f a r e : i n E u r o p a i c o n d i z i o n a m e n t i i d e o l o g i c i d e i v e r d i t e n g o n o b l o c c a t a l a c a p a c i t à d e l l a c o m m i s s i o n e V o n d e r L e y e n d i c o m p r e n d e r e c h e l a r o t t a s u c u i h a n n o m e s s o l ’ i n d u s t r i a e u r o p e a c o n l e a s s u r d e r e g o l e d e l G r e e n d e a l , p o r t a l ’ E u r o p a a s b a t t e r e c o n t r o u n m u r o . L o a b b i a m o d e t t o e l o a b b i a m o r i p e t u t o : è a s s u r d o c o n t i n u a r e s u u n a s t r a d a c h e s i è d i m o s t r a t a f a l l i m e n t a r e , c o m e q u e l l a d e l l a c r o c i a t a e u r o p e a v e r d e c o n t r o l ’ i n d u s t r i a d e l l ’ a u t o m o b i l e , g e t t a n d o s i n e l l e m a n i d e i c i n e s i c o n l a s c e l t a d e l m o t o r e e l e t t r i c o " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a S t e f a n o C a n d i a n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e F i n a n z e e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A f f a r i e u r o p e i . " L ’ u n i c a s o l u z i o n e è r i v e d e r e l e r e g o l e e i n t r o d u r r e i l p r i n c i p i o d e l l a n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a i n t u t t e l e s c e l t e d i r e v i s i o n e d e l G r e e n D e a l . S e n o n l o f a r a n n o l ’ E u r o p a s a r à a n c o r a p i ù i r r i l e v a n t e d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o . E s a r à , i n v e c e , a s s a i r i l e v a n t e i l d a n n o o c c u p a z i o n a l e e d i s v i l u p p o c h e a v r à p o r t a t o a l c o l l a s s o i l s i s t e m a p r o d u t t i v o e u r o p e o g r a z i e a l l e s c e l t e s c e l l e r a t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i U r s u l a e d e i v e r d i e u r o p e i " , c o n c l u d e .