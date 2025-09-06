C e r n o b b i o , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I n u n c o n t e s t o g l o b a l e s e g n a t o d a p r o f o n d e t r a s f o r m a z i o n i d e g l i e q u i l i b r i p o l i t i c i e d e c o n o m i c i e d a l l ’ a s c e s a d i n u o v e g r a n d i p o t e n z e r e g i o n a l i , l a t e n u t a d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a d i p e n d e r à d a l l a n o s t r a c a p a c i t à d i r i m e t t e r e l a c r e s c i t a e l a c o e s i o n e a l c e n t r o d e l p r o g e t t o c o m u n i t a r i o . C r e s c i t a s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l c a p i t a l e u m a n o , n e l l ’ i n n o v a z i o n e e i n u n a c o m p e t i t i v i t à o r i e n t a t a a l l a s o s t e n i b i l i t à . C o e s i o n e s i g n i f i c a g a r a n t i r e c h e q u e s t i i n v e s t i m e n t i s i a n o e q u i e i n c l u s i v i , a f f i n c h é n e s s u n c i t t a d i n o , n e s s u n a r e g i o n e , n e s s u n t e r r i t o r i o v e n g a l a s c i a t o i n d i e t r o . S o l o c o s ì s i p u ò d a r e p i e n a a t t u a z i o n e a i p r i n c i p i d i s o l i d a r i e t à e s u s s i d i a r i e t à c h e c o s t i t u i s c o n o i l f o n d a m e n t o d e l T r a t t a t o s u l l ’ U n i o n e E u r o p e a ” . È q u a n t o h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d e l C n e l R e n a t o B r u n e t t a a l F o r u m T e h a d i C e r n o b b i o . “ A l i v e l l o e u r o p e o l a p a n d e m i a d a C o v i d - 1 9 - o s s e r v a B r u n e t t a - h a m e s s o i n e v i d e n z a l e f r a g i l i t à s t r u t t u r a l i d e l l ’ a t t u a l e s i s t e m a e l a n e c e s s i t à d i u n c a m b i o d i p a r a d i g m a r i s p e t t o a l l e p o l i t i c h e d e l p a s s a t o . A b b i a m o c o m p r e s o , i n m a n i e r a d e f i n i t i v a , c h e u n ’ E u r o p a f o r t e e c a p a c e d i i n n o v a r e n o n p u ò e s s e r e v i n c o l a t a d a l o g i c h e d i a u s t e r i t à c h e c o m p r i m o n o l o s v i l u p p o e o s t a c o l a n o l a s o l i d a r i e t à t r a g l i S t a t i m e m b r i , m a p u n t a r e s u i n v e s t i m e n t i s t r a t e g i c i i n b e n i c o m u n i e u r o p e i . L ’ e s p e r i e n z a d e l N e x t G e n e r a t i o n E U h a d i m o s t r a t o c h e q u e s t a s o l i d a r i e t à p u ò d i v e n t a r e m o t o r e d i t r a s f o r m a z i o n e e c h e s t r u m e n t i c o m u n i d i f i n a n z i a m e n t o , s e b e n i n d i r i z z a t i , s o n o i n g r a d o d i r a f f o r z a r e l ’ u n i t à p o l i t i c a e i l p o t e n z i a l e e c o n o m i c o d e l l ’ U n i o n e ” . P e r l ’ E u r o p a - h a a g g i u n t o B r u n e t t a - n o n c ’ è p i ù t e m p o , a l t r i m e n t i s i r i s c h i a l ’ i r r i l e v a n z a . M a c h e f a r e ? D a d o v e c o m i n c i a r e ? C o m e d i c o n o i l i n g u i s t i s e r v e u n a c o m p r e s s i o n e s e m a n t i c a , p e r t r o v a r e i l m e s s a g g i o f o n d a m e n t a l e , c h e i n d i c h i l e v e r e p r i o r i t à . L a c h i a v e è q u e l l a d i r i l a n c i a r e f o r t i s s i m a m e n t e l a d o m a n d a i n t e r n a . E d e b i t o b u o n o . P e r c h é s e l ’ E u r o p a s i d o t a d i u n g r a n d e b i l a n c i o v o l t o a r i l a n c i a r e l a d o m a n d a i n t e r n a s i r i e q u i l i b r e r e b b e i l r a p p o r t o c o n g l i U s a , i l r i s p a r m i o e u r o p e o s i i n d i r i z z e r e b b e n o n v e r s o i l d e b i t o a m e r i c a n o m a v e r s o i l m e r c a t o e u r o p e o e a v r e m m o p i ù c r e s c i t a , p i ù c o m p e t i t i v i t à p i ù c o e s i o n e , p i ù a t t r a z i o n e d i c a p i t a l e u m a n o , p i ù i n v e s t i m e n t i " . " L e c o s e d a f a r e - s o t t o l i n e a B r u n e t t a - c e l e h a n n o g i à d e t t e M o n t i , L e t t a e D r a g h i . È q u e s t o i l s a l t o d a f a r e , d i c u i c i h a p a r l a t o i l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a : ‘ S v e g l i a t i E u r o p a ! ’ . A b b i a m o p e r s o 2 0 a n n i c o n i p a t t i d i s t a b i l i t à , c o n l ’ a u s t e r i t à e c o n i c o m p i t i a c a s a . M a è o r a a n c h e f o n d a m e n t a l e u n a c a p a c i t à d i g r a n d e c o o r d i n a m e n t o e q u i n d i o c c o r r e s u p e r a r e i l s i s t e m a d i g o v e r n a n c e a l l ’ u n a n i m i t à n e l l e d e c i s i o n i e u r o p e e , c h e n o n f u n z i o n a . C o s i l ’ E u r o p a p o t r à d i v e n i r e i l p u n t o d i r i f e r i m e n t o a l i v e l l o m o n d i a l e , c o m e m o d e l l o n o n e g o i s t i c o d i c r e s c i t a , i n c l u s i o n e , c o o p e r a z i o n e , m u l t i l a t e r a l i s m o e c o e s i o n e " .