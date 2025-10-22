R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " R i s p e t t o a d a l t r i G o v e r n i c h e c i h a n n o p r e c e d u t o a b b i a m o u n a p o s i z i o n e i n v i d i a b i l e p e r c h é l a s t a b i l i t à c h e a b b i a m o r a g g i u n t o c i c o n s e n t e d i r a g i o n a r e s u u n o r i z z o n t e d i p i ù a m p i o r e s p i r o e c i p e r m e t t e d i r a c c o g l i e r e i f r u t t i d e l t e m p o , c h e c i s t a d a n d o r a g i o n e s u m o l t e c o s e . D u e g i o r n i f a a b b i a m o a p p r e s o d e l l ’ a m m i s s i o n e f a t t a d a U r s u l a V o n D e r L e y e n s e c o n d o c u i n e l l e p o l i t i c h e g r e e n s a r e b b e i n s i t o i l r i s c h i o d i c o n s e g n a r s i a l l a C i n a . N o i d e l l a L e g a a v e v a m o e v i d e n z i a t o q u e s t o p r o b l e m a g i à m o l t o t e m p o f a " . C o s ì i l r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a d e l l a L e g a A l b e r t o B a g n a i , n e l c o r s o d e l s u o i n t e r v e n t o i n d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l l e C o m u n i c a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i n v i s t a d e l C o n s i g l i o E u r o p e o .