R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " U n a b e l l a g i o r n a t a p e r c h i c r e d e n e l l o S t a t o d i D i r i t t o . A d I l a r i a i l n o s t r o p i ù g r a n d e a b b r a c c i o . G r a z i e a t u t t i i p a r l a m e n t a r i e u r o p e i c h e c o n i l l o r o v o t o h a n n o c o n f e r m a t o c h e i l r e g i m e d i O r b á n c o n l e s u e p r e v a r i c a z i o n i n o n è d e g n o d e l l e d e m o c r a z i e e u r o p e e " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " I l a r i a n o n h a m a i v o l u t o f u g g i r e d a l p r o c e s s o , l o h a d e t t o c h i a r a m e n t e , m a u n p r o c e s s o d e v e g a r a n t i r e i d i r i t t i d e l l a d i f e s a e i n U n g h e r i a q u e s t o s a r e b b e s t a t o i m p o s s i b i l e . O r a S a l v i n i e i s u o i a m i c i f a s c i s t i d i t u t t a E u r o p a c h e , s c h i u m a n d o r a b b i a e l i v o r e , i n q u e s t e o r e s t a n n o m o n t a n d o u n ’ a l t r a d e l l e l o r o i n t o l l e r a b i l i c a m p a g n e d i o d i o s i d i a n o u n a c a l m a t a : l ’ E u r o p a è l o s p a z i o d e i d i r i t t i , d e l l e l i b e r t à , d e l l a d e m o c r a z i a " , c o n c l u d o n o .