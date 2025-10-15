K i e v , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s / D p a ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a p o s t o O d e s s a s o t t o a m m i n i s t r a z i o n e m i l i t a r e d o p o a v e r r e v o c a t o i e r i l a c i t t a d i n a n z a a G e n n a d i y T r u k h a n o v , s i n d a c o d e l l a c i t t à d a o l t r e 1 0 a n n i , a c c u s a t o d i e s s e r e i n p o s s e s s o d i p a s s a p o r t o r u s s o . I n u n d e c r e t o e m a n a t o o g g i , i l c a p o d e l l o S t a t o h a i s t i t u i t o u n a n u o v a a m m i n i s t r a z i o n e m i l i t a r e p e r c o n t r a s t a r e l ' i n v a s i o n e r u s s a e h a n e h a n o m i n a t o a c a p o i l g e n e r a l e d e i s e r v i z i s e g r e t i S e r h i i L y s a k , c h e è s t a t o c o n t e m p o r a n e a m e n t e s o l l e v a t o d a l l a c a r i c a d i g o v e r n a t o r e m i l i t a r e d e l l a r e g i o n e d i D n i p r o p e t r o v s k , r u o l o c h e r i c o p r i v a d a p i ù d i d u e a n n i e m e z z o . T r u k h a n o v h a n e g a t o l ' a c c u s a d i d e t e n e r e i l p a s s a p o r t o r u s s o e i n t e n d e r i c o r r e r e c o n t r o l a d e c i s i o n e d i Z e l e n s k y . T u t t a v i a , a c a u s a d e l l a p e r d i t a d e l l a c i t t a d i n a n z a , è s t a t o c o m u n q u e r i m o s s o d a l l a c a r i c a d i s i n d a c o e p o t r e b b e p e r s i n o e s s e r e e s p u l s o . " T r o p p e q u e s t i o n i d i s i c u r e z z a a O d e s s a s o n o r i m a s t e i r r i s o l t e p e r t r o p p o t e m p o " , h a d i c h i a r a t o Z e l e n s k y i e r i , a g g i u n g e n d o c h e l a c i t t à h a b i s o g n o d i m a g g i o r e p r o t e z i o n e e s o s t e g n o . I g i o r n a l i s t i i n v e s t i g a t i v i d e l p o r t a l e r u s s o T h e I n s i d e r h a n n o m e s s o i n d u b b i o l ' a u t e n t i c i t à d e i d o c u m e n t i p r e s e n t a t i d a l s e r v i z i o d i i n t e l l i g e n c e u c r a i n o S b u c h e i n d i c a n o c h e T r u k h a n o v è c i t t a d i n o r u s s o . L a l o r o v e r i f i c a d e l n u m e r o d i p a s s a p o r t o h a d i m o s t r a t o c h e i l d o c u m e n t o e r a s t a t o r i l a s c i a t o c i n q u e a n n i p r i m a a u n a d o n n a . I n o l t r e , l a c o p i a p u b b l i c a t a c o n t e n e v a u n e r r o r e n e l l a t r a s l i t t e r a z i o n e i n g l e s e d e l s u o n o m e .