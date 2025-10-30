K i e v , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e o p e r a z i o n i d i e m e r g e n z a e s o c c o r s o s o n o a n c o r a i n c o r s o i n m o l t e d e l l e n o s t r e r e g i o n i , d o p o l ' a t t a c c o r u s s o d i i e r i s e r a . S i è t r a t t a t o d i u n a t t a c c o c o m p l e s s o e c o m b i n a t o : i l n e m i c o h a u t i l i z z a t o p i ù d i 6 5 0 d r o n i e o l t r e 5 0 m i s s i l i d i v a r i o t i p o , i n c l u s i q u e l l i b a l i s t i c i e a e r o b a l i s t i c i . M o l t i s o n o s t a t i a b b a t t u t i , m a p u r t r o p p o c i s o n o s t a t i a n c h e c o l p i a n d a t i a s e g n o " . L o h a s c r i t t o s u X i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y . " A Z a p o r i z h z h i a s o n o s t a t i d a n n e g g i a t i n o r m a l i e d i f i c i r e s i d e n z i a l i e u n d o r m i t o r i o è s t a t o d i s t r u t t o - p r o s e g u e i l c a p o d e l l o S t a t o - D e c i n e d i p e r s o n e s o n o r i m a s t e f e r i t e i n q u e s t o a t t a c c o , t r a c u i c i n q u e b a m b i n i . T r a g i c a m e n t e , d u e p e r s o n e s o n o r i m a s t e u c c i s e . L e m i e c o n d o g l i a n z e a l l e l o r o f a m i g l i e e a i l o r o c a r i . L e o p e r a z i o n i d i s o c c o r s o c o n t i n u a n o . A L a d y z h y n , u n b a m b i n o d i s e t t e a n n i è r i m a s t o g r a v e m e n t e f e r i t o . C i s o n o s t a t i a n c h e m o l t i a t t a c c h i v i l i c o n t r o i m p i a n t i e n e r g e t i c i e c o n t r o i c i v i l i i n t u t t e l e r e g i o n i : V i n n y t s i a , K i e v , M y k o l a i v , Č e r k a s y , P o l t a v a , D n i p r o , Č e r n i h i v , S u m y , I v a n o - F r a n k i v s k e L e o p o l i . T u t t i i s e r v i z i n e c e s s a r i s o n o d i s p i e g a t i s u i s i t i . È n e c e s s a r i o f a r e t u t t o i l p o s s i b i l e p e r r i p r i s t i n a r e l a f o r n i t u r a d i e n e r g i a e l e t t r i c a e a c q u a i l p i ù r a p i d a m e n t e p o s s i b i l e o v u n q u e s i a s t a t a i n t e r r o t t a " . " L a R u s s i a c o n t i n u a l a s u a g u e r r a t e r r o r i s t i c a c o n t r o l a v i t a s t e s s a - c o n c l u d e i l s u o p o s t Z e l e n s k y - e d è f o n d a m e n t a l e c h e o g n i v i l e a t t a c c o c o n t r o i c i v i l i s i r i t o r c a c o n t r o l a R u s s i a c o n c o n s e g u e n z e c o n c r e t e : s a n z i o n i e p r e s s i o n i c o n c r e t e . C o n t i a m o s u l l ' A m e r i c a , s u l l ' E u r o p a e s u i p a e s i d e l G 7 a f f i n c h é n o n i g n o r i n o l ' i n t e n t o d i M o s c a d i d i s t r u g g e r e t u t t o . S o n o n e c e s s a r i n u o v i p a s s i p e r a u m e n t a r e l a p r e s s i o n e s u l l ' i n d u s t r i a p e t r o l i f e r a e d e l g a s r u s s a , s u l s u o s i s t e m a f i n a n z i a r i o e , a t t r a v e r s o s a n z i o n i s e c o n d a r i e , s u c o l o r o c h e f i n a n z i a n o q u e s t a g u e r r a . R i n g r a z i o t u t t i c o l o r o c h e l a v o r a n o p e r l a p a c e " .