K i e v , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' U c r a i n a a v r à b i s o g n o d e l s o s t e g n o f i n a n z i a r i o d e l l ' E u r o p a p e r a l t r i " d u e o t r e a n n i " p e r c o n t r a s t a r e l ' i n v a s i o n e r u s s a . L o h a d i c h i a r a t o V o l o d y m y r Z e l e n s k y , r i f e r e n d o s i a l l a p r o p o s t a d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a d i s b l o c c a r e g r a d u a l m e n t e i b e n i r u s s i c o n g e l a t i p e r f i n a n z i a r e l o s f o r z o b e l l i c o u c r a i n o . " H o r i b a d i t o q u e s t o p u n t o a t u t t i i l e a d e r e u r o p e i . H o d e t t o l o r o c h e n o n c o m b a t t e r e m o p e r d e c e n n i , m a c h e d o v e t e d i m o s t r a r e c h e , p e r u n c e r t o p e r i o d o d i t e m p o , s a r e t e i n g r a d o d i f o r n i r e u n s o s t e g n o f i n a n z i a r i o s t a b i l e a l l ' U c r a i n a " , h a d e t t o Z e l e n s k y . " E d è p e r q u e s t o c h e h a n n o i n m e n t e q u e s t o p r o g r a m m a : 2 - 3 a n n i " , h a a g g i u n t o , r i f e r e n d o s i a l l a p r o p o s t a d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a d i s b l o c c a r e g r a d u a l m e n t e i b e n i r u s s i c o n g e l a t i p e r f i n a n z i a r e l ' U c r a i n a . .