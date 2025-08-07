K i e v , 7 a g o . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a c h i e s t o u n i n c o n t r o f a c c i a a f a c c i a c o n V l a d i m i r P u t i n p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a , d o p o c h e l ' i n v i a t o s p e c i a l e d i D o n a l d T r u m p h a a v u t o c o l l o q u i c o n i l l e a d e r r u s s o a M o s c a . " I n U c r a i n a a b b i a m o r i p e t u t a m e n t e a f f e r m a t o c h e t r o v a r e s o l u z i o n i c o n c r e t e p u ò e s s e r e d a v v e r o e f f i c a c e a l i v e l l o d i l e a d e r . È n e c e s s a r i o s t a b i l i r e i t e m p i p e r u n s i m i l e f o r m a t o e l a g a m m a d i q u e s t i o n i d a a f f r o n t a r e " , h a s c r i t t o Z e l e n s k y s u i s o c i a l m e d i a , i l g i o r n o d o p o a v e r p a r l a t o c o n i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , c h e h a a f f e r m a t o d i p o t e r i n c o n t r a r e P u t i n " m o l t o p r e s t o " .