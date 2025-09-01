K i e v , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a r e s o n o t o c h e è s t a t o a r r e s t a t o u n s o s p e t t a t o d e l l a s p a r a t o r i a m o r t a l e c h e h a c o l p i t o i l p o l i t i c o u c r a i n o A n d r i y P a r u b i y . I l p a r l a m e n t a r e 5 4 e n n e è s t a t o u c c i s o s a b a t o d a u n a g g r e s s o r e c h e s i s p a c c i a v a p e r u n c o r r i e r e n e l l a c i t t à o c c i d e n t a l e d i L e o p o l i , s c a t e n a n d o u n a c a c c i a a l l ' u o m o . I l m i n i s t r o d e g l i I n t e r n i u c r a i n o I g o r K l y m e n k o h a d i c h i a r a t o i n u n a n o t a d i f f u s a n e l l e p r i m e o r e d i o g g i c h e i l s o s p e t t a t o è s t a t o a r r e s t a t o n e l l a r e g i o n e o c c i d e n t a l e d i K h m e l n y t s k y i . K l y m e n k o h a a f f e r m a t o c h e l ' i n d a g i n e p r e l i m i n a r e h a s c o p e r t o c h e l ' o m i c i d i o e r a s t a t o " p r e p a r a t o c o n c u r a " , c o n i l p r o g r a m m a d i v i a g g i o e i l p e r c o r s o d i P a r u b i y t r a c c i a t i , n o n c h é u n p i a n o d i f u g a . H a a g g i u n t o c h e l a p o l i z i a n a z i o n a l e u c r a i n a f o r n i r à u l t e r i o r i d e t t a g l i i n s e g u i t o . I n u n p o s t s u i s o c i a l m e d i a , Z e l e n s k y h a a f f e r m a t o d i a v e r p a r l a t o c o n i l p r o c u r a t o r e c a p o R u s l a n K r a v c h e n k o , i l q u a l e h a r i f e r i t o c h e i l s o s p e t t a t o è s t a t o i n t e r r o g a t o . " S o n o a t t u a l m e n t e i n c o r s o u r g e n t i a z i o n i i n v e s t i g a t i v e p e r s t a b i l i r e t u t t e l e c i r c o s t a n z e d i q u e s t o o m i c i d i o " , h a a g g i u n t o , r i n g r a z i a n d o a n c h e l e f o r z e d e l l ' o r d i n e e i p r o c u r a t o r i p e r " a v e r l a v o r a t o s e n z a s o s t a " .