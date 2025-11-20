M o s c a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' O c c i d e n t e , c h e h a " c o c c o l a t o " V o l o d y m y r Z e l e n s k y , d e v e o r a c o n d i v i d e r e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l a c o r r u z i o n e i n U c r a i n a . L o h a d i c h i a r a t o l a p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u s s o M a r i a Z a k h a r o v a i n u n ' i n t e r v i s t a a l l a T a s s . " L a s c i a t e - h a d e t t o - c h e l a c o m u n i t à o c c i d e n t a l e , t u t t i i P a e s i c h e l o h a n n o c o c c o l a t o , c h e g l i h a n n o d a t o o g n i g e n e r e d i p i a t t a f o r m a , l o h a n n o r i c o p e r t o d i p r e m i e , c o m e a l o r o p i a c e f a r e , g l i h a n n o b a c i a t o g l i s t i v a l i e c o s t r e t t o a l t r i p r a t i c a m e n t e a i n g i n o c c h i a r s i d a v a n t i a l u i , t o r c e n d o s i l e m a n i , c o n d i v i d a n o q u e s t o m o m e n t o p e r n u l l a g l o r i o s o c o n l u i e i s u o i c o m p l i c i " . " P e n s o c h e t u t t i d e b b a n o c o n s i d e r a r e l e c o n s e g u e n z e d e l l e a z i o n i t e r r o r i s t i c h e , s o p r a t t u t t o s e l e g a t e a u n a m a c c h i n a d i c o r r u z i o n e i n t e r n a z i o n a l e c o s ì s a n g u i n o s a e t e r r i f i c a n t e " , h a s o t t o l i n e a t o l a p o r t a v o c e , a g g i u n g e n d o c h e l a s i t u a z i o n e i n U c r a i n a " n o n è u n s e m p l i c e s c a n d a l o d i c o r r u z i o n e , m a u n a q u e s t i o n e s i s t e m i c a p e r i l r e g i m e d i K i e v . S o n o f e r m a m e n t e c o n t r a r i a a d e f i n i r l o u n o s c a n d a l o d i c o r r u z i o n e . F a c e n d o l o , c o n f e r m e r e m m o p r a t i c a m e n t e c h e t u t t o i l r e s t o v a b e n e e c h e q u e s t o è s o l o u n i n c i d e n t e d i p e r c o r s o , u n c a s o i s o l a t o c h e p r e s u m i b i l m e n t e n o n è s i s t e m i c o . N o n s i t r a t t a s o l o d i u n o s c a n d a l o d i c o r r u z i o n e , è m o l t o d i p i ù . È l ' e n n e s i m o a s c e s s o c h e s i s t a a p r e n d o s u l c o r p o i n p u t r e f a z i o n e d e l r e g i m e d i K i e v . S i t r a t t a p r o p r i o d i u n a q u e s t i o n e s i s t e m i c a c h e s t a d i v e n t a n d o s e m p r e p i ù e v i d e n t e " . " T u t t i c o l o r o c h e h a n n o s o s t e n u t o Z e l e n s k y e l o h a n n o f i n a n z i a t o - h a c o n c l u s o l a Z a k h a r o v a - d o v r e b b e r o o r a g u a r d a r e , s e n z a d i s t o g l i e r e l o s g u a r d o , c i ò c h e h a n n o c r e a t o . N o n d o v r e b b e r o v o l t a r s i d a l l ' a l t r a p a r t e o a f f e r m a r e d i n o n a v e r s a p u t o , d i n o n a v e r c a p i t o o d i n o n a v e r s o s p e t t a t o . N o , q u e s t o è i l l o r o f i g l i o , l a l o r o c r e a z i o n e , q u e s t a c o s a o r r i b i l e , i l l o r o F r a n k e n s t e i n . Q u e s t o è l ' u o m o c h e h a n n o l e t t e r a l m e n t e a d o r a t o i n m o d o s a t a n i c o , u n i d o l o c h e h a n n o v e n e r a t o e h a n n o c o s t r e t t o g l i a l t r i a f a r e l o s t e s s o " .