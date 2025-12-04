W a s h i n g t o n , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L ' i n v i a t o s p e c i a l e d e g l i S t a t i U n i t i S t e v e W i t k o f f t e r r à o g g i c o l l o q u i a M i a m i c o n i l c a p o d e l C o n s i g l i o p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e d e l l ' U c r a i n a , R u s t e m U m e r o v . L o h a c o n f e r m a t o l a C a s a B i a n c a . L ' i n c o n t r o a v v i e n e d o p o c h e W i t k o f f h a t r a s c o r s o m a r t e d ì a M o s c a q u a s i c i n q u e o r e c o n i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n , d u r a n t e i n e g o z i a t i c h e , s e c o n d o i l C r e m l i n o , n o n h a n n o p r o d o t t o " a l c u n c o m p r o m e s s o " s u l l a f i n e d e l l a g u e r r a i n U c r a i n a . I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i T r u m p h a a f f e r m a t o c h e i c o l l o q u i , a c u i h a p a r t e c i p a t o a n c h e i l g e n e r o J a r e d K u s h n e r , s o n o s t a t i " a b b a s t a n z a b u o n i " , m a h a a g g i u n t o c h e è t r o p p o p r e s t o p e r d i r e c o s a a c c a d r à p e r c h é " p e r b a l l a r e i l t a n g o c i v o g l i o n o d u e p e r s o n e " . I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i u c r a i n o A n d r i i S y b h i a h a a f f e r m a t o c h e l a R u s s i a d e v e " p o r r e f i n e a l l o s p a r g i m e n t o d i s a n g u e " e h a a c c u s a t o P u t i n d i " f a r p e r d e r e t e m p o a l m o n d o " .