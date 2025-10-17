W a s h i n g t o n , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p è a p p a r s o p o c o p r o p e n s o a f o r n i r e m i s s i l i T o m a h a w k a l l ' U c r a i n a d o p o a v e r s e n t i t o i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n e a p o c h e o r e d a l l ' i n c o n t r o c o n i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y a W a s h i n g t o n . " A n c h e g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a h a n n o b i s o g n o d i T o m a h a w k . N e a b b i a m o m o l t i , m a n e a b b i a m o b i s o g n o . V o g l i o d i r e , n o n p o s s i a m o e s a u r i r l i " , h a d e t t o T r u m p a i g i o r n a l i s t i n e l l o S t u d i o O v a l e . " N o n s o c o s a p o s s i a m o f a r e a l r i g u a r d o " . Z e l e n s k y , a r r i v a t o a W a s h i n g t o n i n m a t t i n a t a , d o v r e b b e f a r e p r e s s i o n e s u T r u m p a f f i n c h é t r a s f e r i s c a i m i s s i l i a l u n g o r a g g i o T o m a h a w k a l l ' U c r a i n a d u r a n t e l ' i n c o n t r o p r e v i s t o p e r o g g i . I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i h a g i à v e n t i l a t o l a p o s s i b i l i t à d i f o r n i r e a K i e v m i s s i l i d a c r o c i e r a i n g r a d o d i c o l p i r e o b i e t t i v i f i n o a 2 . 5 0 0 c h i l o m e t r i . L ' e s i t a z i o n e d i T r u m p s u l l e p o t e n z i a l i c o n s e g n e a r r i v a d o p o l a t e l e f o n a t a d i d u e o r e e m e z z a d i i e r i c o n i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n , i n c u i e n t r a m b i i l e a d e r h a n n o d i s c u s s o , t r a l e a l t r e q u e s t i o n i , d e l t r a s f e r i m e n t o d e i m i s s i l i T o m a h a w k . I n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a s u c c e s s i v a a l l a c h i a m a t a , i l c o n s i g l i e r e d i P u t i n p e r l a p o l i t i c a e s t e r a , Y u r i U s h a k o v , h a a f f e r m a t o c h e i l p r e s i d e n t e r u s s o h a s o l l e v a t o d i r e t t a m e n t e l a q u e s t i o n e d e l l a f o r n i t u r a d i T o m a h a w k a l l ' U c r a i n a . " V l a d i m i r P u t i n h a r i b a d i t o c h e i T o m a h a w k n o n c a m b i e r a n n o l a s i t u a z i o n e s u l c a m p o d i b a t t a g l i a , m a c a u s e r a n n o d a n n i s i g n i f i c a t i v i a l l e r e l a z i o n i t r a i n o s t r i P a e s i , p e r n o n p a r l a r e d e l l e p r o s p e t t i v e d i u n a s o l u z i o n e p a c i f i c a " , h a d e t t o U s h a k o v , r i b a d e n d o l ' o p p o s i z i o n e d i P u t i n a l p o t e n z i a l e t r a s f e r i m e n t o .