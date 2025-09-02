W a s h i n g t o n , 2 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a d i c h i a r a t o d i e s s e r e " m o l t o d e l u s o " d a l f a t t o c h e l a c o n t r o p a r t e r u s s a V l a d i m i r P u t i n n o n s i a r i u s c i t a a r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o d i p a c e s u l l ' U c r a i n a d o p o i l v e r t i c e i n A l a s k a . " S o n o m o l t o d e l u s o d a l p r e s i d e n t e P u t i n , p o s s o d i r l o " , h a d e t t o T r u m p a l p r o g r a m m a r a d i o f o n i c o S c o t t J e n n i n g s q u a n d o g l i è s t a t o c h i e s t o s e s i f o s s e s e n t i t o t r a d i t o d a l l a r i s p o s t a d i P u t i n . " A v e v a m o u n o t t i m o r a p p o r t o , s o n o m o l t o d e l u s o " .