R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e I t a l i a , s o s t e n i a m o i l t e n t a t i v o a m e r i c a n o p e r r a g g i u n g e r e i l c e s s a t e i l f u o c o e l a f i n e d e f i n i t i v a d e l c o n f l i t t o . O g n i p a s s o i n a v a n t i v e r s o u n a p a c e g i u s t a e d u r a t a è u n f a t t o p o s i t i v o . E m i p a r e c h e o g g i ( i e r i , n d r ) s i s i a r e g i s t r a t o q u a l c h e p r o g r e s s o . S p e r i a m o c h e P u t i n v o g l i a v e r a m e n t e l a f i n e d e l c o n f l i t t o " . C o s ì i n u n ' i n t e r v i s t a a l C o r r i e r e d e l l a S e r a i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , p a r l a n d o d e l l ' i n c o n t r o i n F l o r i d a t r a T r u m p e Z e l e n s k y . R i f e r e n d o s i a l d e c r e t o c h e p r e v e d e a i u t i a n c h e m i l i t a r i , n o n o s t a n t e i l f r e n o d e l l a L e g a , i l v i c e p r e m i e r a g g i u n g e c h e " è a s s o l u t a m e n t e e q u i l i b r a t o , c o m e i p r e c e d e n t i . L ' I t a l i a c o n t i n u e r à a s o s t e n e r e m i l i t a r m e n t e , e c o n o m i c a m e n t e , f i n a n z i a r i a m e n t e e p o l i t i c a m e n t e l ' U c r a i n a . P a r t e c i p e r à a l l a g r a n d e f a s e d e l l a r i c o s t r u z i o n e . A i u t i a m o l ' U c r a i n a p e r c h é è u n a b a t t a g l i a d i l i b e r t à , p e r u n P a e s e i n v a s o c h e d e v e g o d e r e d i u n a p a c e g i u s t a e d u r a t a , c h e s i g n i f i c a s i c u r e z z a p e r l o r o e p e r t u t t a l ' E u r o p a " .