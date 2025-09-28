K i e v , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - K i e v è s t a t a s o t t o p o s t a a u n " a t t a c c o m a s s i c c i o " d a p a r t e d e l l a R u s s i a d u r a n t e l a n o t t e . L o h a r e s o n o t o i l s i n d a c o d e l l a c a p i t a l e u c r a i n a V i t a l i K l i t s c h k o , a g g i u n g e n d o c h e u n e d i f i c i o d i c i n q u e p i a n i è s t a t o p a r z i a l m e n t e d i s t r u t t o e c h e a l m e n o t r e p e r s o n e s o n o s t a t e t r a s p o r t a t e i n o s p e d a l e . I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i u c r a i n o A n d r i i S y b i h a h a a f f e r m a t o c h e c e n t i n a i a d i d r o n i e m i s s i l i s o n o s t a t i u t i l i z z a t i n e l l ' u l t i m a o n d a t a d i a t t a c c h i i n t u t t o i l P a e s e .