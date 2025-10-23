R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P r o v i a m o p r o f o n d o d o l o r e e i n d i g n a z i o n e p e r l a m o r t e d i O l e n a G u b a n o v a e Y e v h e n K a r m a z i n , c o l p i t i d a u n d r o n e r u s s o m e n t r e r a c c o n t a v a n o c o n c o r a g g i o q u a n t o s t a a c c a d e n d o n e l l a r e g i o n e d i D o n e t s k " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " U c c i d e r e g i o r n a l i s t i è u n a t t o v i l e e d i s u m a n o , u n c r i m i n e c h e s i a g g i u n g e a i b r u t a l i a t t a c c h i c o n t r o i c i v i l i , c h e c o n d a n n i a m o c o n f e r m e z z a m e n t r e P u t i n n e i n t e n s i f i c a g i o r n o d o p o g i o r n o l a p o r t a t a . D i f e n d e r e l a l i b e r t à d i s t a m p a s i g n i f i c a d i f e n d e r e l a v e r i t à , l a d e m o c r a z i a e l a v i t a s t e s s a . C h i e d i a m o c h e s i a g a r a n t i t a l a s i c u r e z z a d i t u t t e e t u t t i g l i o p e r a t o r i d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , c h e o g n i g i o r n o r i s c h i a n o l a v i t a p e r r a c c o n t a r e a l m o n d o l a v e r i t à " .