K i e v , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - C o n t i n u a a s a l i r e d i o r a i n o r a i l b i l a n c i o d e i m o r t i n e l m a s s i c c i o r a i d d e l l a R u s s i a n e l l a n o t t e c o n t r o K i e v . S u T e l e g r a m i l c a p o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e m i l i t a r e d e l l a c i t t à , T y m u r T k a c h e n k o , r i f e r i s c e d i 1 7 v i t t i m e , c o m p r e s i q u a t t r o b a m b i n i , t r e d e i q u a l i a v e v a n o 2 , 1 4 e 1 7 a n n i . L o h a r e s o n o t o i l m i n i s t e r o d e g l i I n t e r n i u c r a i n o c o n u n p o s t s u ' X ' , m e n t r e i l S e r v i z i o d i E m e r g e n z a u c r a i n o h a r i f e r i t o c h e ' ' i s o c c o r r i t o r i h a n n o r e c u p e r a t o u n a l t r o c o r p o d a l l e m a c e r i e d e l l ' e d i f i c i o d i 5 p i a n i ' ' c o l p i t o n e l l ' a t t a c c o . D e c i n e i f e r i t i , t r a c u i 1 0 b a m b i n i . N e l l ' a t t a c c o s o n o s t a t i c o l p i t i c o n d o m i n i , u f f i c i e s c u o l e p e r u n t o t a l e d i 1 0 0 s t r u t t u r e , h a p r e c i s a t o i l s i n d a c o V i t a l i K l i t s c h k o . D a n n e g g i a t a a n c h e l a s e d e d e l B r i t i s h C o u n c i l . " I r u s s i n o n s t a n n o s c e g l i e n d o d i p o r r e f i n e a l l a g u e r r a , m a s o l o d i l a n c i a r e n u o v i a t t a c c h i ' ' , h a s c r i t t o s u X i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y . P e r q u e s t o , h a s o t t o l i n e a t o , ' ' è f o n d a m e n t a l e o r a c h e i l m o n d o r i s p o n d a c o n f e r m e z z a . L a R u s s i a d e v e f e r m a r e q u e s t a g u e r r a c h e h a i n i z i a t o e c o n t i n u a . P e r i l r i f i u t o d e l c e s s a t e i l f u o c o e p e r i c o n t i n u i t e n t a t i v i r u s s i d i s o t t r a r s i a i n e g o z i a t i , s o n o n e c e s s a r i e n u o v e e s e v e r e s a n z i o n i . S o l o q u e s t o p u ò f u n z i o n a r e . I r u s s i c a p i s c o n o s o l o l a f o r z a e l a p r e s s i o n e . P e r o g n i a t t a c c o , M o s c a d e v e s u b i r n e l e c o n s e g u e n z e ' ' . S e c o n d o l ' A e o r n a u t i c a m i l i t a r e u c r a i n a l a R u s s i a h a f a t t o p a r t i r e 5 9 8 d r o n i e h a l a n c i a t o 3 1 m i s s i l i b a l i s t i c i c o n t r o l ' U c r a i n a . A b b a t t u t i , r i f e r i s c o n o , 5 6 3 d r o n i e 2 6 m i s s i l i . P e r i l c a p o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e m i l i t a r e d e l l a c i t t à , T y m u r T k a c h e n k o , l a c a p i t a l e è f i n i t a n e l m i r i n o d i u n a t t a c c o c o n d r o n i S h a h e d , d r o n i e s c a , m i s s i l i d a c r o c i e r a e m i s s i l i K i n z h a l c h e h a n n o p r o v o c a t o d a n n i i n o l t r e 2 0 z o n e d e l l a c i t t à . N e l d i s t r e t t o d i D a r n y t s k y i è c r o l l a t o u n e d i f i c i o r e s i d e n z i a l e d i c i n q u e p i a n i e u n a l t r o d i 1 6 r i s u l t a d a n n e g g i a t o , c o m e u n ' a l t r a a b i t a z i o n e e u n a s i l o . N e l l a z o n a d i D n i p r o v s k y i s o n o s t a t i s e g n a l a t i i n c e n d i , c o s ì c o m e i n q u e l l e d i S h e v c h e n k i v s k y i e S o l o m y a n s k y i . N o t i z i e d i d a n n i a n c h e d a i d i s t r e t t i d i H o l o s i i v s k y i , O b o l o n s k y i e D e s n i a n s k y i . D a n n e g g i a t a a n c h e l a s e d e d e l B r i t i s h C o u n c i l a K i e v n e l l ' a t t a c c o r u s s o d e l l e s c o r s e o r e . F e r i t a u n a d e l l e g u a r d i e : ' ' A s e g u i t o d e l l ' a t t a c c o d i i e r i s e r a a K i e v , i l n o s t r o u f f i c i o è s t a t o g r a v e m e n t e d a n n e g g i a t o e r i m a r r à c h i u s o a l p u b b l i c o f i n o a n u o v o a v v i s o ' ' . I n o l t r e , r e c i t a i l p o s t , ' ' s e b b e n e l e r i s p o s t e p o t r e b b e r o s u b i r e r i t a r d i , l a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e c o n i p a r t n e r u c r a i n i n e l c a m p o d e l l ' i s t r u z i o n e e d e l l a c u l t u r a c o n t i n u a ' ' . S t a n d o a l l a r i c o s t r u z i o n e d e l K y i v I n d e p e n d e n t , l e p r i m e e s p l o s i o n i a K i e v s o n o s t a t e a v v e r t i t e i n t o r n o a l l e 2 1 . 3 0 d i i e r i s e r a q u a n d o i l s i n d a c o , V i t a l i K l i t s c h k o , h a c o n f e r m a t o c h e e r a e n t r a t a i n a z i o n e l a d i f e s a a e r e a . P o i è t o r n a t a i n a z i o n e i n t o r n o a l l a m e z z a n o t t e , h a r i f e r i t o T k a c h e n k o , p e r u n g r u p p o d i d r o n i r i l e v a t i i n a v v i c i n a m e n t o a K i e v . A l t r e e s p l o s i o n i s o n o s t a t e s e g n a l a t e i n t o r n o a l l e 3 d i o g g i e T k a c h e n k o h a d e n u n c i a t o u n a t t a c c o " m a s s i c c i o " c o n m i s s i l i b a l i s t i c i , s e n z a r i s p a r m i a r e a c c u s e a l l a R u s s i a . P o i a n c o r a , è l a r i c o s t r u z i o n e d e l K y i v I n d e p e n d e n t , K i e v , c o m e a l t r e r e g i o n i u c r a i n e , è f i n i t a n e l m i r i n o d i u n ' a l t r a o n d a t a d i m i s s i l i d a c r o c i e r a i n t o r n o a l l e 5 . 3 0 e n u o v e e s p l o s i o n i s o n o s t a t e a v v e r t i t e q u a n d o i s o c c o r r i t o r i e r a n o a l l a v o r o . " Q u e s t i m i s s i l i e d r o n i d ' a t t a c c o r u s s i o g g i s o n o u n a r i s p o s t a c h i a r a a t u t t i c o l o r o n e l m o n d o c h e , p e r s e t t i m a n e e m e s i , h a n n o s p i n t o p e r u n c e s s a t e i l f u o c o e l a d i p l o m a z i a v e r a " , a v e v a g i à s c r i t t o Z e l e n s k y . " L a R u s s i a s c e g l i e i m i s s i l i b a l i s t i c i i n v e c e d e l t a v o l o d e i n e g o z i a t i - a v e v a i n c a l z a t o - S c e g l i e d i c o n t i n u a r e a u c c i d e r e i n v e c e d i p o r r e f i n e a l l a g u e r r a . E q u e s t o s i g n i f i c a c h e l a R u s s i a n o n t e m e c o n s e g u e n z e . L a R u s s i a a p p r o f i t t a a n c o r a d e l f a t t o c h e a l m e n o p a r t e d e l m o n d o c h i u d e g l i o c c h i d i f r o n t e a l l ' u c c i s i o n e d i b a m b i n i e c e r c a s c u s e p e r P u t i n " . I l p r e s i d e n t e u c r a i n o f a p o i e s p l i c i t a m e n t e r i f e r i m e n t o a C i n a e U n g h e r i a : " C i a s p e t t i a m o u n a r e a z i o n e d a p a r t e d e l l a C i n a a q u a n t o s t a a c c a d e n d o . L a C i n a h a r i p e t u t a m e n t e c h i e s t o d i n o n a l l a r g a r e l a g u e r r a e h a p i ù v o l t e c h i e s t o u n c e s s a t e i l f u o c o . Q u e s t o n o n a c c a d e a c a u s a d e l l a R u s s i a - s i l e g g e n e l p o s t - C i a s p e t t i a m o u n a r e a z i o n e d a p a r t e d e l l ' U n g h e r i a . L a m o r t e d e i b a m b i n i d o v r e b b e s u s c i t a r e e m o z i o n i m o l t o p i ù f o r t i d i q u a l s i a s i a l t r a c o s a . C i a s p e t t i a m o u n a r i s p o s t a d a t u t t i c o l o r o c h e n e l m o n d o h a n n o c h i e s t o l a p a c e m a c h e o r a , s e m p r e p i ù s p e s s o , r e s t a n o i n s i l e n z i o i n v e c e d i p r e n d e r e p o s i z i o n i " . ' S o n o i n d i g n a t a p e r l ' a t t a c c o m i s s i l i s t i c o e c o n d r o n i a K i e v " , h a d i c h i a r a t o l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a U r s u l a V o n d e r L e y e n c h e h a a n n u n c i a t o a b r e v e u n n u o v o p a c c h e t t o d i s a n z i o n i , i l 1 9 e s i m o , c o n t r o l a R u s s i a . I r a i d d i m o s t r a n o c h e " i l C r e m l i n o n o n s i f e r m e r à d a v a n t i a n u l l a " , h a a g g i u n t o . " A b b i a m o c o n v o c a t o l ' a m b a s c i a t o r e r u s s o " , h a s c r i t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i b r i t a n n i c o D a v i d L a m m y i n u n p o s t s u X . " L e u c c i s i o n i e l e d i s t r u z i o n i d e v o n o f i n i r e " , h a c o n c l u s o L a m m y n e l p o s t . " O g n i a g g r e s s i o n e d e l l a R u s s i a i n q u e s t a g u e r r a i n g i u s t a è u n n u o v o c o l p o a l l a p a c e . L ' a t t a c c o a u n a m i s s i o n e d i p l o m a t i c a è u n a n u o v a v i o l a z i o n e p a l e s e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . T u t t a l a m i a s o l i d a r i e t à a l p e r s o n a l e d e l l a D e l e g a z i o n e d e l l ' U e a K i e v , a l l e v i t t i m e e a l p o p o l o u c r a i n o " . C o s ì i n u n p o s t s u X i l p r e m i e r s p a g n o l o P e d r o S a n c h e z . " E s p r i m o i l m i o c o r d o g l i o a t u t t o i l p o p o l o u c r a i n o e l a m i a v i c i n a n z a a l l e I s t i t u z i o n i d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a p e r q u e s t o g r a v e a t t o d i v i o l e n z a . I l G o v e r n o i t a l i a n o è i n p r i m a l i n e a p e r r a g g i u n g e r e u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a , p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d e l l ’ U c r a i n a e d i t u t t i i c i t t a d i n i e u r o p e i " , h a s c r i t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i . L a R u s s i a h a d i c h i a r a t o d i a v e r p r e s o d i m i r a s i t i m i l i t a r i n e g l i a t t a c c h i n o t t u r n i c o n t r o l ' U c r a i n a e d i a v e r u t i l i z z a t o m i s s i l i i p e r s o n i c i . " N e l l a n o t t e l e f o r z e a r m a t e d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a h a n n o l a n c i a t o u n a t t a c c o c o n t r o l e i m p r e s e d e l c o m p l e s s o m i l i t a r e - i n d u s t r i a l e e l e b a s i a e r e e m i l i t a r i i n U c r a i n a " , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o i n u n a n o t a s u i s o c i a l m e d i a . L a R u s s i a n o n h a r a g g i u n t o a l c u n a c c o r d o c o n l ' U c r a i n a p e r u n c e s s a t e i l f u o c o a e r e o , h a d i c h i a r a t o a i g i o r n a l i s t i i l ​ ​ p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r y P e s k o v d o p o l a n o t t e d i m a s s i c c i a t t a c c h i . " N o n s o n o s t a t i r a g g i u n t i a c c o r d i s u q u e s t a q u e s t i o n e . R i p e t o : t u t t o c i ò c h e p u ò e s s e r e d i s c u s s o p e r r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o d e v e e s s e r e d i s c u s s o c o n d i s c r e z i o n e " , h a a f f e r m a t o i l p o r t a v o c e , s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a l a T a s s . I n p r e c e d e n z a , i l p r e s i d e n t e b i e l o r u s s o A l e x a n d e r L u k a s h e n k o a v e v a i p o t i z z a t o c h e u n a c c o r d o i n U c r a i n a p o t e s s e i n i z i a r e c o n u n c e s s a t e i l f u o c o a e r e o . I n t a n t o l e f o r z e d i K i e v h a n n o c o l p i t o a l t r e d u e r a f f i n e r i e i n t e r r i t o r i o r u s s o , n e l l e r e g i o n i d i K r a s n o d a r e S a m a r a . N e i d u e i m p i a n t i c o l p i t i s i è s v i l u p p a t o u n i n c e n d i o . S e c o n d o q u a n t o h a n n o a m m e s s o l e a u t o r i t à l o c a l i , i d e t r i t i d i u n d r o n e a b b a t t u t o h a n n o c o l p i t o l a r a f f i n e r i a d i A f i p s k y , n e l K r a i d i K r a s n o d a r , e l ' i m p i a n t o d i K u i b y s h e v , a S a m a r a . I l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o r i v e n d i c a l a d i s t r u z i o n e d i 1 0 2 d r o n i u c r a i n i n e l l a n o t t e , f r a c u i 2 1 r i s p e t t i v a m e n t e n e l l e r e g i o n i d i R o s t o v e S a m a r a , 1 8 s u K r a n o d a r e d u e s u V o l g o g r a d . G l i a t t a c c h i d i K i e v a v r e b b e r o r i d o t t o l a c a p a c i t à d e l l e r a f f i n e r i e d e l 1 7 p e r c e n t o c o m p l e s s i v a m e n t e , p r o v o c a n d o r a z i o n a m e n t i e u n d r a t i c o a u m e n t o d e l p r e z z o d e l c a r b u r a n t e .