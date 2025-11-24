R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u a n d o s i p a r l a d i p a c e c ’ è s e m p r e q u a l c u n o c h e n o n s a r à m a i c o n t e n t o , è s e m p r e d i f f i c i l e v a l u t a r e c o s a s i a p i ù g i u s t o o m e n o . I o c r e d o c h e u n a c c o r d o s i a m e g l i o d i n e s s u n a c c o r d o . D o p o t r e a n n i d i g u e r r a è i m p o r t a n t e f i n a l m e n t e p a r l a r e c o n c r e t a m e n t e d i p i a n o d i p a c e . E l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i , c h e n o n h a m a i m a n c a t o d i s o s t e n e r e l ’ U c r a i n a , è p r o t a g o n i s t a e p a r t e i n t e g r a n t e d e i d i a l o g h i d i p l o m a t i c i c h e p o r t e r a n n o a q u e s t o r i s u l t a t o ” . C o s ì , l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i , a m a r g i n e d e l c o n v e g n o " I t a l i a d i r e z i o n e N o r d " .