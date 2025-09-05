M o s c a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - Q u a l s i a s i e s e r c i t o o c c i d e n t a l e s c h i e r a t o i n U c r a i n a s a r e b b e u n o b i e t t i v o " l e g i t t i m o " p e r l ' e s e r c i t o d i M o s c a . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n , d o p o c h e i e r i g l i a l l e a t i o c c i d e n t a l i d i K i e v h a n n o d i c h i a r a t o d i e s s e r s i i m p e g n a t i a m a n t e n e r e l a p r e s e n z a d e l l e t r u p p e i n c a s o d i a c c o r d o d i p a c e . " S e d o v e s s e r o a r r i v a r e d e l l e t r u p p e , s o p r a t t u t t o o r a c h e s o n o i n c o r s o i c o m b a t t i m e n t i , p a r t i a m o d a l p r e s u p p o s t o c h e s a r a n n o o b i e t t i v i l e g i t t i m i " , h a a f f e r m a t o P u t i n d u r a n t e u n f o r u m e c o n o m i c o n e l l a c i t t à d i V l a d i v o s t o k , n e l l ' e s t r e m o o r i e n t e r u s s o , a g g i u n g e n d o c h e l ' i m p i e g o d i u n a f o r z a o c c i d e n t a l e n o n f a v o r i r e b b e u n a p a c e a l u n g o t e r m i n e .