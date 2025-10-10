M o s c a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - R u s s i a e S t a t i U n i t i r i m a n g o n o f e d e l i a i l o r o a c c o r d i i n A l a s k a . D u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l t e r m i n e d e l l a s u a v i s i t a i n T a g i k i s t a n , i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n h a s o t t o l i n e a t o c h e M o s c a e W a s h i n g t o n c o m p r e n d o n o l a s t r a d a d a s e g u i r e p e r p o r r e f i n e p a c i f i c a m e n t e a l c o n f l i t t o i n U c r a i n a . " F o r s e p o s s i a m o a n c o r a o t t e n e r e m o l t o g r a z i e a l l ' a c c o r d o e a l l e d i s c u s s i o n i d i A n c h o r a g e " , h a o s s e r v a t o P u t i n , r i c o r d a n d o c h e l e p a r t i n o n h a n n o d i v u l g a t o i n m o d o e s a u s t i v o g l i a r g o m e n t i s o l l e v a t i a l v e r t i c e i n A l a s k a . I l p r e s i d e n t e r u s s o h a a g g i u n t o c h e i l s u o o m o l o g o a m e r i c a n o è s i n c e r o n e i s u o i s f o r z i p e r r i s o l v e r e l a c r i s i i n U c r a i n a e h a d e f i n i t o " e s i b i z i o n i s m o " i l d i s c o r s o s u l t r a s f e r i m e n t o a K i e v d e i m i s s i l i T o m a h a w k . " L a n o s t r a r i s p o s t a è r a f f o r z a r e i l s i s t e m a d i d i f e s a a e r e a d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a " , h a s o t t o l i n e a t o P u t i n , o s s e r v a n d o c h e n e l m o n d o è a t t u a l m e n t e i n c o r s o u n a c o r s a a g l i a r m a m e n t i . H a a f f e r m a t o c h e a l c u n i P a e s i s t a n n o p r e n d e n d o i n c o n s i d e r a z i o n e e p e r s i n o p r e p a r a n d o s i a c o n d u r r e t e s t n u c l e a r i , e c h e l a R u s s i a h a i n f o r m a z i o n i a l r i g u a r d o . I l c a p o d e l l o S t a t o h a i n f i n e m e n z i o n a t o l a s u a i n i z i a t i v a d i p r o r o g a r e l a p r o p r i a a d e s i o n e a l n u o v o t r a t t a t o S t a r t . " Q u e s t i p o c h i m e s i s a r a n n o s u f f i c i e n t i p e r p r e n d e r e u n a d e c i s i o n e s u l l a p r o r o g a ? C r e d o c h e s a r a n n o s u f f i c i e n t i s e c i s a r à l a b u o n a v o l o n t à d i e s t e n d e r e q u e s t i a c c o r d i " , h a a f f e r m a t o P u t i n , s o t t o l i n e a n d o c h e i l r i f i u t o d e g l i S t a t i U n i t i n o n s a r e b b e c r i t i c o p e r l a R u s s i a , a n c h e s e u n a t a l e d e c i s i o n e c a u s e r e b b e r a m m a r i c o . " S i a m o p r o n t i a n e g o z i a r e s e è a c c e t t a b i l e e v a n t a g g i o s o p e r l a p a r t e a m e r i c a n a . I n c a s o c o n t r a r i o , n o . M a s a r e b b e u n p e c c a t o , p e r c h é a l l o r a n o n r i m a r r e b b e n u l l a i n t e r m i n i d i d e t e r r e n z a n e l c a m p o d e l l e a r m i s t r a t e g i c h e o f f e n s i v e " .