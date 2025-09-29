M o s c a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D a l p r i m o o t t o b r e a l 3 1 d i c e m b r e , 1 3 5 . 0 0 0 p e r s o n e d i e t à c o m p r e s a t r a 1 8 e 3 0 a n n i s a r a n n o c h i a m a t e a l s e r v i z i o m i l i t a r e i n R u s s i a . I l p r e s i d e n t e V l a d i m i r P u t i n h a f i r m a t o u n d e c r e t o s u l l a c o s c r i z i o n e d e i c i t t a d i n i p e r i l s e r v i z i o m i l i t a r e d a o t t o b r e a d i c e m b r e 2 0 2 5 . I n c o n f o r m i t à c o n i l d e c r e t o , s o l d a t i , m a r i n a i , s e r g e n t i e s o t t u f f i c i a l i , i l c u i t e r m i n e d e l s e r v i z i o m i l i t a r e è s c a d u t o , d e v o n o e s s e r e c o n g e d a t i d a l s e r v i z i o m i l i t a r e . A n n u n c i a n d o l a l e v a o b b l i g a t o r i a a u t u n n a l e , i l 2 2 s e t t e m b r e V l a d i m i r T s i m l y a n s k y , v i c e c a p o d e l l a D i r e z i o n e G e n e r a l e p e r l ' O r g a n i z z a z i o n e e l a M o b i l i t a z i o n e d e l l o S t a t o M a g g i o r e d e l l e F o r z e A r m a t e R u s s e , a v e v a d i c h i a r a t o c h e l a s t e s s a n o n è c o l l e g a t a a l l ' O p e r a z i o n e M i l i t a r e S p e c i a l e e c h e l e r e c l u t e p r e s t e r a n n o s e r v i z i o s o l o a l l ' i n t e r n o d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a .