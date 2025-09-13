M o s c a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D e c i n e d i m i g l i a i a d i m o s c o v i t i c o m b a t t o n o c o r a g g i o s a m e n t e i n p r i m a l i n e a . C o m e è a c c a d u t o p i ù d i u n a v o l t a n e l l a s t o r i a , M o s c a è d i v e n t a t a u n a f o r t e r e t r o g u a r d i a p e r l ' e s e r c i t o r u s s o " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n i n o c c a s i o n e d e l l a F e s t a d e l l a C i t t à , c h e s i s v o l g e o g g i e d o m a n i a M o s c a p e r c e l e b r a r e i l s u o l ' 8 7 8 m o a n n i v e r s a r i o . " O l t r e 5 0 0 a z i e n d e m o s c o v i t e - h a a g g i u n t o P u t i n - a s s i c u r a n o l a p r o d u z i o n e d i p r o d o t t i d i f o n d a m e n t a l e i m p o r t a n z a p e r i l f r o n t e . I m i l i t a r i f e r i t i v e n g o n o c u r a t i e r i a b i l i t a t i n e g l i o s p e d a l i d e l l a c a p i t a l e . C e n t i n a i a d i s p e c i a l i s t i , m e d i c i , o p e r a t o r i d e i s e r v i z i s p e c i a l i , c o s t r u t t o r i e d i r i g e n t i m o s c o v i t i f o r n i s c o n o a s s i s t e n z a o g n i g i o r n o a g l i a b i t a n t i d e l D o n b a s s e d e l l a N o v o r o s s i y a " .